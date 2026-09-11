Hay un nombre que todavía permanece pendiente en la lista de jugadores apartados de River. Mientras varios de los futbolistas que habían quedado fuera de la consideración del cuerpo técnico ya encontraron destino, Matías Viña sigue sin resolver su futuro y su ausencia en el predio de Cantilo volvió a poner el foco sobre una salida que todavía no está cerrada.

El lateral uruguayo no se presentó a los entrenamientos del jueves ni tampoco a los de este viernes en el predio de River. La situación se da en medio de las negociaciones para encontrarle un nuevo destino y con una posibilidad concreta que apareció desde Brasil: Cruzeiro está interesado en contratarlo a préstamo.

La definición tiene además un límite cercano. Este viernes cierra el mercado de pases brasileño y el conjunto de Belo Horizonte avanzaría para quedarse con el lateral izquierdo. De concretarse la operación, River se desprendería de Viña cuatro meses antes de que finalice el préstamo que había acordado con Flamengo y dejaría de afrontar su salario durante ese período.

Por ahora, sin embargo, el pase no está cerrado. Esa es la cuestión que mantiene abierta la situación del uruguayo. Si las negociaciones con Cruzeiro no llegan a buen puerto, la alternativa sería rescindir anticipadamente el préstamo con River y regresar a Flamengo, club dueño de su pase.

Viña había llegado a Núñez a comienzos de 2026 por pedido de Marcelo Gallardo. El entrenador buscaba una alternativa para Marcos Acuña y puso sus ojos en el lateral uruguayo, que llegaba después de haber sido campeón de la Copa Libertadores con Flamengo.

Su paso por River tuvo momentos de rendimiento irregular y terminó con el futbolista incluido en la nómina de jugadores que dejaron de ser tenidos en cuenta para el segundo semestre. En total, disputó 14 partidos con la camiseta del Millonario, no convirtió goles, no registró asistencias y recibió una expulsión.

Ahora, Viña quedó como el último nombre de aquella lista que todavía necesita resolver su situación. Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Kevin Castaño, Santiago Lencina, Ian Subiabre, Maximiliano Salas, Kendry Páez, Germán Pezzella, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo y Alex Woiski ya encontraron una salida mediante rescisión, préstamo o regreso a sus clubes de origen.

Fabricio Bustos es el otro caso que todavía aparece en proceso, ya que negocia la rescisión de su contrato, aunque la situación de Viña tiene un elemento particular: existe una alternativa concreta en el mercado brasileño y el reloj corre para River.

Cruzeiro aparece como la puerta de salida para el uruguayo, pero mientras no haya acuerdo definitivo, su futuro continúa abierto. La ausencia en Cantilo, en este contexto, es otro capítulo de una historia que River busca cerrar antes de que el mercado termine de definir el destino del último apartado.