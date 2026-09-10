En las últimas horas, el mundo River empezó a hacerse eco del rumor sobre la posible salida de Pablo Longoria, el director deportivo español que llegó al Millonario en abril. Sin embargo, desde la dirigencia desmintieron la chance de una salida de uno de los encargados de la parte futbolística bajo la gestión de Stéfano Di Carlo. No obstante, si bien no dejará el club en el corto plazo, su desempeño está bajo revisión por parte de la dirigencia.

Sin un anuncio oficial en conferencia de prensa ni demasiadas explicaciones sobre su labor, Longoria llegó en abril pasado con un rol amplio que incluye tareas de scouting, análisis de datos, captación de futbolistas, gestión de contratos y participación en los mercados de pases. El español, no obstante, empezó a ser cuestionado puertas adentro tras un turbulento arranque de semestre, sobre todo por la gestión de los futbolistas que fueron marginados del plantel profesional y se entrenaron en el predio de Cantilo.

Además de los 14 futbolistas marginados, varios de los que se fueron en condiciones consideradas desfavorables para River (todavía quedan Fabricio Bustos y Matías Viña), otra de las decisiones por las que se responsabilizó a Longoria fue cómo se actuó ante las posibles transferencias de Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta, donde el Millonario terminó rechazando ofertas de Medio Oriente por dos jugadores cuestionados por el hincha que aún forman parte del plantel.

En conclusión, si bien el director deportivo no será relevado de su cargo en el corto plazo, su gestión será evaluada a fin de año y a partir de ese análisis, la dirigencia decidirá si continúa en el cargo o no durante 2027. “Vino a darnos apoyatura en el diseño y el armado de una estructura con roles y funciones que tienen que ver con la operación del fútbol”, explicó Di Carlo hace algunas semanas sobre Longoria, al que se lo ve frecuentemente recorriendo el club, pero aún no ha tenido contacto alguno con la prensa.