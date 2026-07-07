El golpe todavía duele. Portugal quedó eliminado del Mundial tras caer ante España y, después del partido, Cristiano Ronaldo enfrentó los micrófonos con la emoción de quien sabe que cerró una etapa histórica. El delantero portugués confirmó que la Copa del Mundo de 2026 fue su última participación mundialista y dejó abierta la puerta a un futuro que, por ahora, prefiere analizar con tranquilidad.

“Normal, triste por salir así del Mundial. Pero como he dicho ayer en la conferencia de prensa, he dado todo. He dado mi mejor y salgo con la conciencia tranquila”, expresó el máximo goleador histórico de Portugal.

A sus 41 años, Cristiano reconoció que el fútbol tiene momentos de gloria y de frustración, y aceptó la eliminación como parte del camino de un futbolista de elite.

“No, este es el fútbol. Esta es la vida de un futbolista. A veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir”, sostuvo el capitán portugués, quien dejó una frase que marcó la dimensión de su despedida: “Fue mi último Mundial”.

Sin embargo, Ronaldo evitó tomar decisiones apresuradas sobre su futuro y aseguró que necesita tiempo para procesar el final de una etapa que estuvo marcada por récords, títulos y momentos inolvidables.

“Hay que tener tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas con la cabeza caliente y seguir la vida”, afirmó.

Más allá del dolor por la eliminación, Cristiano también hizo un balance de su recorrido con la camiseta de Portugal y destacó el cambio que vivió la selección durante su presencia. Antes de su llegada, el combinado portugués no había conseguido títulos internacionales; con él como líder, conquistó tres trofeos.

“Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no había ganado ningún título. Con Cristiano Ronaldo ganó tres. El título de 2016 vale como un Mundial para mí”, había señalado sobre la conquista de la Eurocopa 2016, uno de los momentos más importantes de su carrera.

El Mundial quedó atrás, pero el legado permanece. Cristiano Ronaldo se despide de la máxima cita del fútbol con una carrera que transformó la historia de Portugal y con la certeza de haber dejado todo dentro de la cancha.