La expectativa por el Mundial 2026 ya empezó a sentirse entre los coleccionistas y Panini aprovechó el clima para presentar su nuevo álbum oficial de figuritas, una edición que llega con portadas especiales y un guiño directo a la triple sede de México, Estados Unidos y Canadá. La marca adelantó que será el álbum más ambicioso de su historia, pensado para acompañar la expansión del torneo a 48 selecciones.

El álbum tendrá un total récord de 980 figuritas y 112 páginas, convirtiéndose claramente en el más grande de la historia a nivel de selecciones. Esto se explica por la cantidad de equipos que participarán de la competencia. Cada paquete contará con 7 figuritas.

La compañía explicó que esta edición busca reforzar una tradición que atraviesa generaciones y que forma parte del ritual mundialista tanto como la propia competencia. Desde FIFA remarcaron que el álbum sigue siendo un símbolo cultural del fútbol global, capaz de unir a hinchas de todas las edades a través del intercambio y la colección.

En esta oportunidad, Panini decidió que la portada principal rinda homenaje a Canadá y Estados Unidos, mientras que México tendrá una versión exclusiva que recupera sus colores e identidad. La ampliación del certamen obligó a rediseñar toda la estructura interna del álbum, incorporando más espacios, nuevas insignias y secciones especiales pensadas para un público cada vez más diverso.

La edición también marca un cambio estratégico: por primera vez se lanzó una preventa limitada a través de Amazon, una decisión destinada a medir la demanda antes de que el álbum llegue de manera masiva a los kioscos. Ese anticipo permite ajustar la logística y anticipar la magnitud de un lanzamiento que se espera histórico, aunque Panini todavía no confirmó la fecha exacta de salida.

Además del álbum tradicional, la empresa prepara una línea paralela de cartas coleccionables y productos digitales que ampliarán la experiencia durante todo el ciclo mundialista. La idea es construir un ecosistema multiplataforma donde convivan figuritas físicas y contenidos virtuales, con opciones de intercambio y seguimiento pensadas para una comunidad global que no deja de crecer.