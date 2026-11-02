Becas Deportivas 2027: comenzó la inscripción para acompañar a deportistas neuquinos

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, puso en marcha una nueva edición del Programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento Deportivo, que tiene como propósito fortalecer el desarrollo deportivo y acompañar las trayectorias de atletas que forman parte de los seleccionados nacionales. La iniciativa está orientada a reconocer el esfuerzo y la dedicación que implica sostener un proceso de preparación y competencia de alto nivel, además de contribuir al crecimiento de deportistas que proyectan su participación en los principales escenarios del deporte nacional e internacional.

Esta política pública se enmarca en las acciones que lleva adelante la provincia para promover y fortalecer el deporte en sus distintos niveles, generando oportunidades y acompañando a los representantes neuquinos en cada etapa de su formación y desarrollo competitivo. En este sentido, el programa busca respaldar a quienes han alcanzado instancias de representación nacional y continúan trabajando para mejorar su rendimiento y alcanzar nuevos objetivos deportivos.

Requisitos y documentación

Desde la cartera se informó a los dirigentes de las federaciones los requisitos que deberán cumplir los deportistas que aspiren a la beca provincial, consistente entre otras cosas en una ayuda financiera destinada a apoyar su carrera deportiva. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre.

Se indicó que deberán ser integrantes de preselección o selección nacional con posibilidades de participar en competencias internacionales oficiales sean estas del ámbito sudamericano, panamericano, mundial u olímpico.

La documentación deberá ser remitida a la Secretaría de Deportes por la respectiva federación deportiva provincial o nacional de la disciplina que practica el aspirante, los padres o el mismo deportista.

Deberá ser presentada en un archivo digital en formato PDF al siguiente correo electrónico deportesbecas@neuquen.gov.ar y deberá estar avalada por la federación o la constancia de designación de la Confederación Argentina como integrante de una selección, o preselección Nacional.

Además, el archivo deberá contener el currículum que incluya los antecedentes deportivos del aspirante, con un detalle de todas las actuaciones deportivas provinciales, nacionales e internacionales hasta dos años anteriores a la presentación del formulario de inscripción inclusive.

La documentación también deberá contener la foto del DNI y domicilio actualizado del atleta y, en caso de ser el deportista menor de edad, deberá estar acompañada de la fotografía del DNI con domicilio actualizado de los padres, tutores o responsables del menor.

Entre los requerimientos también se deberán presentar constancia del CBU del atleta o de los padres -si el atleta es menor-; acta de nacimiento (para menores de edad); certificado de apto físico actualizado; programa de entrenamiento con los respectivos micro y macro ciclos de entrenamiento en el periodo actual; calendario deportivo anual, como también, los objetivos a corto, mediano y largo plazo.