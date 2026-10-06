Candidatura de Argentina y Sudamérica para Rugby World Cup 2035

La Unión Argentina de Rugby (UAR) con la participación de Uruguay, Chile y Brasil, presentó a World Rugby la información técnica cumpliendo en tiempo y forma los procesos de la candidatura para ser sede de Rugby World Cup 2035.

World Rugby anunciará en noviembre de 2027 las sedes de su Rugby World Cup Masculinas 2035. El proceso previo incluye la presentación de documentación, visitas a las sedes candidateadas y el anuncio en mayo de 2027 de las sedes preferidas. La decisión la tomará el Consejo de World Rugby.

La región, liderada por Unión Argentina de Rugby, presentó toda la información requerida para que World Rugby, analice de cara a la decisión de la sede del Mundial 2035. En la candidatura presentada, quedó establecido que, de ser elegida como la sede para RWC 2035, los cuatro países recibirán partidos del Mundial.

Los estadios presentados son el Monumental de River Plate y el José Amalfitani de Vélez Saesfield en Buenos Aires, el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata, el Mario Alberto Kempes en Córdoba, el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Estadio Padre Martearena en Salta, el Malvinas Argentina de Mendoza, y Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, perteneciente a Rosario Central (en Argentina), el Estadio Maracaná (Río de Janeiro, Brasil), Estadio Nacional (Santiago de Chile) y el Estadio Centenario (Montevideo, Uruguay).

Los Pumas han disputado todos los mundiales desde el primero, en 1987, llegando a tres semifinales y finalizando terceros en 2007.