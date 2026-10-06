Lionel Messi volvió a protagonizar una jornada que quedará marcada en su historia, aunque esta vez no hubo pelota, goles ni una camiseta de por medio. En la previa de su último partido con la Selección argentina, el capitán recibió una de las distinciones más importantes de su carrera: la Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorgó el título de Doctor Honoris Causa, el máximo reconocimiento honorífico que entrega la institución.

El homenaje fue aprobado por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, que destacó la trayectoria del futbolista argentino y su impacto dentro y fuera de las canchas. La distinción reconoce no solamente sus logros deportivos, sino también los valores que, según la Universidad, representa su recorrido: excelencia, perseverancia, humildad y compromiso con la representación nacional.

Así, en un día cargado de simbolismo por su despedida de la camiseta argentina, Messi recibió un reconocimiento que excede ampliamente al fútbol.

La resolución del Consejo Superior puso el foco en el camino recorrido por el capitán y, especialmente, en los títulos que consiguió al frente de la Selección. Entre ellos aparecen la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

También se destacó su participación en el Mundial 2026 y el hecho de haber integrado un seleccionado que consiguió una seguidilla inédita de grandes conquistas en la historia del fútbol argentino.

"Es un orgullo muy grande"

Luego de recibir la distinción, Messi habló sobre el significado de convertirse en Doctor Honoris Causa de la UBA y reconoció que se trataba de un momento especialmente significativo.

"Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico", expresó el capitán argentino.

Y el contexto hizo todavía más especial el momento. Con su último partido con la Selección cada vez más cerca, Messi reconoció que las emociones comenzaban a crecer.

"Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más", contó.

Por eso, para el rosarino, comenzar una jornada tan particular con semejante reconocimiento tuvo un significado especial.

"Empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande", cerró.

El reconocimiento de la UBA

La decisión fue tomada por el Consejo Superior, máximo órgano de gobierno de la Universidad de Buenos Aires, integrado por el rector, los decanos de las 13 facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, destacó especialmente los valores asociados a la trayectoria del capitán argentino.

"La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso", señaló.

Y agregó: "Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte".

Con una frase que resumió el espíritu del homenaje, Yacobitti cerró su mensaje: "Bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi".

Por su parte, el rector Ricardo Gelpi remarcó que Messi logró trascender el ámbito estrictamente deportivo y convertirse en una figura representativa de la Argentina en el mundo.

De esta manera, a pocas horas de volver a vestir la camiseta argentina en una noche que tendrá inevitablemente sabor a despedida, Messi sumó una distinción diferente a todas las demás.

No fue una copa levantada en una cancha ni una medalla después de una final. Fue un reconocimiento académico y honorífico que puso en primer plano otra parte de su legado: el hombre detrás del futbolista, los valores que construyó durante su carrera y la huella que dejó mucho más allá del fútbol.