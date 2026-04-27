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LIGA DE FÚTBOL DE NEUQUÉN

Unión de Zapala es cómodo puntero del Oficial B de LiFuNe

Los Canarios se impusieron a su escolta en su visita a la capital y siguen estirando diferencias

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 27 de abril de 2026 a las 18:09
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Unión de Zapala se afianza en la cima. Foto Vanina Campos

Unión de Zapala es cada vez más puntero del Torneo Oficial B de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) este pasado fin de semana en el marco de la séptima fecha del certamen de ascenso, en su visita a la capital provincial se impuso a San Lorenzo en el oeste por 2 a 0. Victoria que le permitió alargar su ventaja a cinco puntos Francisco Cechich, y Marinero los tantos del líder.

En Senillosa, Bicicross se mantiene tercero, aunque dejó pasar una buena chance de local ante Añelo de achicar ventajas al igualar en cero. Por otro lado, Sapere volvió a sumar de a tres. A puertas cerradas se impuso 4 a 3 a Atlético Neuquén. Cofré en dos oportunidades, Mallea, y Paz los goles del funebrero.

En tanto, empataron en Rincón de los Sauces, en el norte neuquino Esperanza y Deportibo Confluencia 2 a 2, Bautista Pavez e Ignacio Garazzino los goles del local. Diego Molina por duplicado para la visita.

En Ciudad Deportiva, Villa Iris y Eucalipto Blanco empataron 1 a 1. Agustín Palma el tanto del local, Ezequiel Pizarro para el elenco de Limay. Quedó postergado el juego en Plottier entre Los Canales ante Rivadavia de Cutral Co.

Posiciones: Unión 21, San Lorenzo 16, Bicicross 13, Atlético Neuquén 11, Esperanza 10, Confluencia 9, Eucalipto Blanco 9, Sapere 8, Los Canales 7, Añelo 7, Villa iris 2, Rivadavia cierra con 1 punto,

Fuente: Neuquén Deportivo

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