Se jugó en forma parcial durante varios días de la semana pasada la séptima fecha del Torneo Oficial A de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) donde Alianza de Cutral Co se mantiene como único puntero de la competencia, producto de su victoria en Colonia Valentina en la capital provincial sobre Unión Vecina por 2 a 1 con tantos de Leandro Cerda y Joaquín Rickemberg para los que dirige Jorge "El Pulpo" Lencina y Maxmiliano Jara el del verde.

En Plaza Huincul, Petrolero Argentino se impuso como local a Don Bosco de Zapala por 1 a 0 con gol que anotó Rodrigo Galdames, quedando como escolta. En la próxima fecha se verá las caras con Alianza en el superclásico de la comarca que tiene como bonus track que hoy pelean por la punta del campeonato.

Valiosa victoria consiguió la Asociación Deportiva Centenario (ADC) que sumó su segunda victoria consecutiv. En La Chacra como visitante derrotó a Independiente por 1 a 0 con tanto de Daniel Tomas para los orientado por Carlos "Laco" Del Pino.

Centenario ganó en La Chacra. Foto: Pablo Chagumil

En Ciudad Deportiva, Rio Grande volvió a ganar de visitante, con on tanto de tiro libre de Leonardo Alfaro, superó a Patagonia por 1 a 0, que se derrruba en las posiciones. La fecha había iniciado el jueves con el empate 0 a 0 entre San Patricio del Chañar ante Maronese. El cierre será el martes con Pacífico recibiendo a Dportivo Rincón a las 21 en Mitre y Luis Agote.

Las actual tabla de posiciones esta de la siguiente manera, Alianza 16, Petrolero 14, Maronese y Rio Grande 13, Deportivo Rincón y San Patricio 11, Independiente 8, Centenario 8, Unión Vecinal 7, Don Bosco 6, Patagonia 3, Pacífico 3.

Fuente: Neuquén Deportivo