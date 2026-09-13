En la continuidad de la jornada de domingo, Argentinos Juniors y Gimnasia (LP) empataron 1-1 por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. El Lobo se adelantó gracias al tanto de Agustín Auzmendi pero Gastón Verón lo igualó en la segunda mitad para el Bicho, que evitando la derrota sigue como líder de la Zona B. El local se quedó con un hombre menos desde el primer tiempo por la expulsión de Sebastián Prieto.

Un encuentro donde luego de Gimnasia (LP) pudo lucir algo mejor que su rival tuvo al Lobo golpeando en un momento clave, con un gran pase de Ignacio Fernández que dejó mano a mano a Auzmendi, autor del 1-0 para el elenco de Ariel Pereyra. Para colmo, Argentinos sufrió más tarde la expulsión de Prieto por una plancha sobre Nicolás Barros Schelotto. En el final de esa primera parte, el elenco platense pudo ampliar la diferencia con dos ocasiones muy claras: un mal cabezazo de Fernández en la boca del arco y un remate al palo de Lucas Janson.

Un Argentinos que viene dejando una imagen futbolística más pobre de lo habitual no tuvo demasiadas ideas, sin embargo la pasividad de Gimnasia en la segunda mitad hizo que el conjunto de La Paternal crezca hasta llegar al empate a quince minutos del cierre. Tomás Molina recibió de espaldas y metió un gran pase al espacio para Gastón Verón, que con una definición al primer palo venció a Nelson Insfrán para poner el 1-1. Desde allí, el Bicho se motivó y empezó a llevarse puesto a un Lobo que sufrió dos nuevas ocasiones del propio Verón, que mandó un cabezazo por arriba y otro directo al travesaño.

A pesar de que los intentos finales de Argentinos por completar la remontada con uno menos, el encuentro se fue con el reparto de puntos en La Paternal. El local suma dos empates al hilo y, aunque sigue puntero de la Zona B, perdió la chance de seguir arriba en la tabla anual a manos de Independiente Rivadavia. Por otra parte, Gimnasia (LP) quedó como escolta a dos puntos del Bicho, mientras que en la clasificación anual se encuentra en puestos de Copa Sudamericana.

Argentinos 1-1 Gimnasia (LP), los goles

A los 25 minutos del primer tiempo, Gimnasia golpeó a través del goleador. En una buena acción colectiva, Nacho Fernández quedó de frente y puso un gran pase entre líneas para el desmarque de un Auzmendi que ganó la posición y definió por arriba de la salida de Brayan Cortés para poner en ventaja al Lobo.

En un complemento donde se acercó ante la conformidad de su rival, Argentinos alcanzó el 1-1 a quince minutos del cierre. Molina recibió una pelota de espaldas, se giró y metió un pase a espaldas de la defensa rival para que Verón se escape y, con un remate bajo al primer palo, establezca la paridad.

Prieto vio la roja

Algunos minutos después del 0-1, el duelo se le complió aún más a Argentinos con la expulsión del lateral. El VAR llamó al árbitro Sebastián Martínez Beligoy por una imprudente acción del ex Tigre sobre Barros Schelotto y el colegiado, tras el respaldo de las imágenes, anunció la roja directa.