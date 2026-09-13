Rosario Central venció 1-0 a Tigre con gol de Di María

Rosario Central consiguió tres puntos importantes este domingo al vencer 1 a 0 a Tigre en Victoria, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Ángel Di María marcó el único gol del encuentro de penal, en un partido que el conjunto rosarino debió cerrar con un futbolista menos.

El entrenador Jorge Almirón ratificó la confianza en los mismos once que habían comenzado el clásico ante Newell’s Old Boys. El Canalla buscó lastimar principalmente por las bandas, con mayor insistencia por la izquierda, donde el colombiano Jaminton Campaz y Di María intentaron asociarse para generar peligro.

La oportunidad más clara de Central en la primera mitad llegó con un zurdazo potente de Campaz que Felipe Zenobio alcanzó a desviar junto a su palo derecho. Alan Rodríguez también tuvo una chance después de una maniobra de Di María, aunque su remate salió débil y terminó controlado por el arquero.

Tigre respondió y obligó a intervenir a Jeremías Ledesma. La acción más peligrosa del local fue un cabezazo a corta distancia de Alan Barrionuevo que el arquero canalla logró rechazar con una gran reacción. El Canalla tuvo dificultades para darle continuidad a la circulación en los últimos metros y tampoco consiguió ejercer un dominio sostenido. Algunas imprecisiones en la salida permitieron que los dirigidos por Davove generaran peligro, especialmente a través de los avances de Santiago López por la banda.

El penal que cambió el partido

El encuentro comenzó a abrirse durante los primeros minutos del complemento. Nahuel Benegas tuvo una oportunidad muy clara para Tigre después de un rebote de Ledesma, pero no logró convertir.

Poco después llegó la jugada decisiva. El VAR advirtió al árbitro Andrés Merlos sobre una sujeción de Valentín Moreno a Campaz dentro del área. Tras revisar la acción, el juez sancionó penal para Rosario Central.

Di María se hizo cargo de la ejecución y convirtió con un zurdazo cruzado que descolocó a Zenobio para establecer el 1a 0.

A los 30 minutos del segundo tiempo, el equipo rosarino quedó con diez jugadores. Emanuel Coronel recibió la segunda tarjeta amarilla luego de derribar a Benegas y fue expulsado.

Central debió replegarse durante el tramo final para sostener la diferencia, pero logró conservar la ventaja y llevarse los tres puntos de Victoria. El triunfo le permitió dejar atrás una serie de cuatro encuentros sin ganar y recuperar terreno en el Torneo Clausura.