Uno de los sobrevivientes de Chapecoense se retiró del fútbol: así lo despidió el público

Juventude se jugaba el ascenso y Alan Ruschel tenía por delante el último partido de su carrera. El lateral izquierdo, uno de los sobrevivientes de la tragedia aérea de Chapecoense, se retiró este sábado a los 37 años y recibió el homenaje de los hinchas antes de que empezara el encuentro.

En la previa de la última fecha de la Serie B de Brasil, el defensor anunció en redes que se retiraría después del partido. “Este sábado entraré al campo por última vez como atleta profesional”, escribió. Entre las imágenes que acompañaron el mensaje incluyó una que mostraba la cicatriz que le dejó la operación de columna.

Alan Ruschel ingresó a los 74 minutos, en uno de los tres partidos que disputó en 2026. La victoria por 2-0 ante Botafogo RP dejó al conjunto de Río Grande del Sur como subcampeón de la Serie B. Con ese resultado, Juventude se aseguró un lugar en la máxima categoría para la próxima temporada.

La operación había sido parte de su recuperación tras la caída del avión que llevaba a Chapecoense a Medellín en noviembre de 2016. El plantel viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. Murieron 71 de las 77 personas a bordo. El lateral llegó a correr riesgo de quedar parapléjico y salió del hospital Unimed de Chapecó 17 días después del accidente.

“El fútbol me brindó momentos maravillosos, pero la vida también me puso frente a desafíos que jamás imaginé tener que afrontar. El 29 de noviembre de 2016, una fecha que cambió mi vida para siempre. Ese día, muchos sueños quedaron en el camino. Perdí amigos, compañeros y personas con quienes compartía sueños y proyectos. Y Dios me dio una segunda oportunidad. No sabía si lograría volver a jugar al fútbol, pero creía que, si estaba aquí, todavía existía un propósito para mi vida”, escribió en su despedida.

De los seis sobrevivientes del vuelo, tres eran jugadores de Chapecoense. El lateral fue el único de ellos que pudo continuar su carrera profesional. Hélio Neto, otro de los futbolistas que sobrevivieron al accidente, se retiró en 2019. “Mi cuerpo no aguantaba más. Los dolores eran más grandes que el placer”, explicó Neto sobre su decisión.

Juventude difundió en sus redes el video del recibimiento. Antes de que se jugara el ascenso, los hinchas levantaron a Alan Ruschel y lo llevaron en andas. Así lo despidió la gente de su último club, cuando todavía le quedaban por jugar sus minutos finales como profesional.