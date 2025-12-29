¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 29 de Diciembre, Neuquén, Argentina
TRISTEZA ETERNA

Chapecoense homenajea los 10 años de la tragedia y la hermandad con Atlético Nacional

El club brasileño lanzó una indumentaria especial que recuerda a las víctimas del accidente aéreo de 2016 y refuerza el vínculo eterno con el Verde de Medellín, en un gesto de memoria, respeto e identidad colectiva.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 20:18
Chapecoense presentó la camiseta que utilizará durante la temporada 2026 como parte de un homenaje cargado de simbolismo

A pocos días de cumplirse el décimo aniversario del accidente aéreo que marcó al fútbol sudamericano, Chapecoense presentó la camiseta que utilizará durante la temporada 2026 como parte de un homenaje cargado de simbolismo. La iniciativa busca mantener viva la memoria de las víctimas y poner en valor el proceso de reconstrucción humana y deportiva que siguió a la tragedia ocurrida el 28 de noviembre de 2016.

El siniestro del vuelo RJ85 de Lamia, que transportaba al plantel rumbo a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana, dejó 70 fallecidos y generó un impacto que trascendió fronteras. Desde entonces, Brasil y Colombia construyeron un lazo de hermandad que se mantiene intacto una década después, con vigilias, homenajes culturales y gestos de acompañamiento a las familias y sobrevivientes.

La nueva indumentaria de Chapecoense incorpora referencias históricas y emocionales que evocan ese vínculo, incluyendo guiños a los colores de Atlético Nacional. El club presentó la camiseta a través de sus canales oficiales con un mensaje que subraya la gratitud y la memoria compartida, destacando cómo la solidaridad del fútbol colombiano fue clave en el camino de regreso del equipo brasileño.

 

