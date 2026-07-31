Uruguay decidió mirar hacia adentro para comenzar su reconstrucción. Después de la decepcionante actuación en el Mundial 2026 y de una salida de Marcelo Bielsa cargada de cuestionamientos, polémicas y frustraciones, la Asociación Uruguaya de Fútbol hizo oficial una decisión que ya era un secreto a voces: Diego Forlán es el nuevo entrenador de la Celeste.

La confirmación llegó a través de las redes sociales de la AUF, que eligió un emotivo video para anunciar el regreso de uno de los máximos ídolos de la historia del seleccionado uruguayo. Bajo la frase "¿Y si te llaman?", en referencia a una entrevista brindada por el propio Forlán durante la Copa del Mundo, el organismo terminó de despejar cualquier duda sobre el futuro del banco charrúa.

La respuesta que había dado Cachavacha en aquel momento se transformó en una declaración premonitoria. "¿Sabés cómo voy?", había contestado cuando le preguntaron si aceptaría dirigir a Uruguay. Semanas después, esa posibilidad se convirtió en realidad.

La AUF apostó por una figura con enorme peso específico dentro del fútbol uruguayo para encabezar una etapa de transición que buscará devolverle identidad y competitividad a una selección golpeada por los resultados y las críticas.

Forlán asumirá de manera interina al frente de la selección mayor para los próximos compromisos amistosos y, al mismo tiempo, estará a cargo de la Sub-20, una función estratégica dentro del nuevo proyecto deportivo que busca fortalecer las bases del fútbol uruguayo.

La intención de los dirigentes es que el exdelantero tenga una participación directa en la formación de las futuras generaciones de futbolistas, pensando especialmente en el Mundial Sub-20 que se disputará en 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

"Va a tener el desafío de conducir a la selección Sub-20 y ocho partidos de la selección mayor entre septiembre y marzo", explicó el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, al detallar los alcances de la nueva función del entrenador.

La elección de Forlán no es casual. Su nombre representa una de las etapas más gloriosas de la historia reciente de Uruguay. Con 36 goles en 112 partidos, es el tercer máximo goleador histórico de la Celeste, solo por detrás de Luis Suárez y Edinson Cavani.

Su legado quedó marcado especialmente en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde condujo a Uruguay hasta las semifinales y fue distinguido con el Balón de Oro como mejor jugador del torneo. Un año más tarde levantó la Copa América 2011 y consolidó su lugar entre las máximas leyendas del fútbol uruguayo.

Ahora tendrá el desafío de trasladar esa experiencia al banco de suplentes. Su recorrido como entrenador es breve, con pasos por Peñarol y Atenas de San Carlos, pero la AUF entiende que su conocimiento del seleccionado, su liderazgo y su identificación con la camiseta pueden ser herramientas fundamentales para iniciar una nueva etapa.

Con Bielsa ya convertido en parte del pasado, Uruguay apuesta por un símbolo de su historia para volver a construir. La misión no será sencilla, pero la ilusión ya está en marcha. Y esta vez, quien buscará conducir a la Celeste ya no estará dentro de la cancha, sino al borde de la línea de cal.