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ECOS DE LA COPA DEL MUNDO

Los Fan Fest del Mundial 2026 rompieron un récord histórico con más de 9 millones de visitantes

Los espacios oficiales de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá registraron la mayor asistencia desde la creación del programa en 2006 y superaron el público acumulado de los estadios durante la Copa del Mundo.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Miércoles, 29 de julio de 2026 a las 01:15
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Récord de visitantes en Fan Fest en el Mundial 2026

Los Fan Fest distribuidos en las ciudades sede del Mundial 2026 que se jugó en Estados Unidos, México y Canadá recibieron más de 9.000.000 de visitantes a lo largo de los 39 días de competencia. La cifra marcó un nuevo récord para el acontecimiento desde su estreno en Alemania 2006 y consolidó estos espacios como uno de los grandes atractivos del torneo.



Durante la Copa del Mundo se llevaron a cabo 113 activaciones de patrocinadores en los Fan Fest, donde los hinchas pudieron disfrutar de transmisiones en pantallas gigantes, shows en vivo, experiencias interactivas y propuestas de las principales marcas vinculadas al certamen.

Con estos números, los Fan Fest superaron incluso la cantidad de espectadores que asistieron a los estadios durante el Mundial, reafirmando el crecimiento de este formato como una plataforma clave para conectar a los aficionados con el torneo y potenciar el valor comercial de la Copa del Mundo.

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