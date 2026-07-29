Los Fan Fest distribuidos en las ciudades sede del Mundial 2026 que se jugó en Estados Unidos, México y Canadá recibieron más de 9.000.000 de visitantes a lo largo de los 39 días de competencia. La cifra marcó un nuevo récord para el acontecimiento desde su estreno en Alemania 2006 y consolidó estos espacios como uno de los grandes atractivos del torneo.







Durante la Copa del Mundo se llevaron a cabo 113 activaciones de patrocinadores en los Fan Fest, donde los hinchas pudieron disfrutar de transmisiones en pantallas gigantes, shows en vivo, experiencias interactivas y propuestas de las principales marcas vinculadas al certamen.

Con estos números, los Fan Fest superaron incluso la cantidad de espectadores que asistieron a los estadios durante el Mundial, reafirmando el crecimiento de este formato como una plataforma clave para conectar a los aficionados con el torneo y potenciar el valor comercial de la Copa del Mundo.