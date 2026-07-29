La Selección argentina Sub 17 avanzó en su preparación para el Mundial de Qatar 2026 con un triunfo por 2-1 frente a Ecuador, en un partido disputado a puertas cerradas en el estadio de Lanús. Además de la victoria, la jornada dejó un momento destacado: el debut oficial de Stephen “Kiki” Ramos, el joven futbolista nacido en Haití que sumó sus primeros minutos con la camiseta albiceleste.

El conjunto dirigido por Diego Placente se impuso gracias a los goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, ambos jugadores de Vélez Sarsfield, mientras que Mateo Villanueva descontó para Ecuador. En el segundo tiempo ingresó Ramos, quien puede jugar como extremo por la banda izquierda o como delantero de área, y comenzó a construir su camino en el seleccionado nacional.

Kiki Ramos, el juvenil haitiano que debutó en la Selección argentina Sub 17 rumbo al Mundial Qatar 2026

La historia de Stephen Ramos es particular. Nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití, pero fue adoptado cuando tenía apenas ocho meses y creció en Argentina. Tras obtener la ciudadanía argentina, su amor por el fútbol se desarrolló en los potreros barriales donde comenzó a jugar. A los seis años, un vecino hincha de Vélez lo impulsó a probarse en el club de Liniers, donde rápidamente fue destacándose en las categorías infantiles y juveniles de la reconocida cantera velezana.

El futuro de Kiki Ramos en la Selección argentina

Con 17 años, Ramos es una de las grandes promesas dentro de la Sexta División de Vélez, dirigida por Héctor Manfredi. Su juego se caracteriza por una notable potencia física, velocidad en el mano a mano y una zancada larga y contundente, aspectos que le valen comparaciones con el brasileño Vinícius Jr. Su apodo “Kiki” nació en el club, inspirado en la verticalidad y explosividad que recuerda al francés Kylian Mbappé.

En el partido ante Ecuador, Placente dispuso de arranque a Valentín Reigia, Thiago Pérez, Álvaro Güich, Mateo Mendizabal, Alex Cardozo, Galo Escobar, Benjamín Vallejo, Marcos Ortiz, Juan Cruz Policella, Facundo Salinas y Tobías Goytía. En la segunda parte ingresó Ramos para vivir su esperado debut con la camiseta nacional.

El seleccionado albiceleste volverá a enfrentar a Ecuador este jueves en un nuevo amistoso preparatorio, esta vez en la cancha de Atlanta, también sin público ni prensa. Estos encuentros forman parte de la puesta a punto para el Mundial Sub 17, que se disputará entre noviembre y diciembre en Qatar, con un formato ampliado a 48 selecciones, igual que la Copa del Mundo mayor.

Argentina integra el Grupo C junto a Dinamarca, Mozambique y Australia, y llega con la ilusión de ser protagonista en el torneo. Jóvenes talentos como Kiki Ramos comienzan a ganarse un lugar en el equipo de Diego Placente, mostrando que la Selección Sub 17 tiene futuro y diversidad en su plantel.