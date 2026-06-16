Uruguay fue un equipo con mucha ambigüedad en la primera fecha del grupo H del Mundial 2026 y empató 1 a 1 con Arabia Saudita en Miami este lunes. Abdulelah Al-Amri, a los 41 minutos de la etapa inicial abrió la cuenta para los saudíes y Maximiliano Araújo empató cerca del cierre para los de Bielsa.

La Celeste salió con un 4-4-2 sorpresivo para lo que fue el ciclo Bielsa, que decidió apostar por un equipo compacto y Darwin Núñez y Federico Viñas en ofensiva. No funcionó: si bien el equipo uruguayo salió con un poco más de ímpetu se encontró con una Arabia que le jugó con una formación espejo y le cerró los caminos a un once que no tuvo lo que fue a buscar con el cambio de formación.

El principio fue con un Uruguay que lateralizó el juego y no encontraba espacios. Tuvo la primera con un remate seco y centrado de Maxi Araújo a pocos minutos del inicio, que el arquero Al-Owais desvió. Y poco más. Careció del juego por afuera que debió tener por fuera, ya que en la izquierda jugó 45' un Matías Viña que desentonó con pelota y en ataque, y por derecha Varela jamás logró asociarse con Valverde. Darwin brilló por su ausencia y no logró complementarse con Viñas. Una sola chance de peligro llegó recién a los 30', con poco. Centro al segundo palo que bajó fácil Maxi Araújo hacia el medio. La pelota llegó picando y Viñas ensayó una palomita que fue muy al medio del arco y que desvió el arquero.

Mientras tanto, Arabia empezó a hacer su partido. Equipo compacto y bien parado que empezó a avisar por arriba y encendió las alarmas de un Uruguay que marcaba muy mal en las pelotas paradas. A los 38' Arabia Saudita tuvo una clarísima. Córner desde la derecha y un centro picando que remató con su derecha Abdulelah Al-Amri para hacer volar a Muslera.

Por el gol de Al-Amri, Arabia Saudita está sacando tres puntos clave ante Uruguay. (Foto: X @i3merz)

Al-Amri puso en ventaja a Arabia Saudita

En la jugada siguiente, córner corto, centro al segundo palo que bajaron hacia el medio y nadie llegó a conectar, pero Uruguay sufría en donde no podía sufrir.

Las alertas llegaron demasiado tarde: llegó el gol de Arabia. Otra vez de tiro de esquina, Al Juwayr ganó por arriba y le dio potencia hacia el medio y Muslera dio un rebote flojo y corto que encontró a Al-Amri para corregir y poner el 1-0.

Muslera había evitado el 0-1

Minutos antes, el arquero charrúa que ataja en Estudiantes de La Plata apareció para sostener el cero, justamente ante Al-Amri. En lo que terminó siendo una premonición del posterior tanto saudí, al central le quedó la pelota sobre el segundo palo, la dejó picar y sacó un derechazo que exigió una respuesta espectacular de Muslera para evitar el tanto.

En el entretiempo, Bielsa sacó a Viña del lateral izquierdo -lógico, porque había sido el más flojo- y sorprendió al sustituir a Darwin por Canobbio y pasar de un 4-4-2 a un 4-2-3-1, su formación preferida.

Viñas quedó como única referencia en la delantera y en el inicio conectó un centro desde la derecha de Varela cambiando la trayectoria y exigiendo nuevamente al arquero Al-Owais, que la sacó bien abajo.

A los 50' Viñas nuevamente lo tuvo. Ganó en las alturas en un tiro de esquina y la puso al lado del palo, para todo el lamento celeste en Miami.

Uruguay empezó a atacar más y Ugarte tocó las puertas del gol con un remate desde lejos abajo, que se estrelló contra el palo. Claro: el equipo de Bielsa generaba pero enfrente tenía a todo el equipo saudí defendiendo muy cerca de su arco y pocos espacios.

Cuando la Celeste entró en una meseta en ofensiva, curiosamente llegó el gol. A los 80', centro de Sanabria que volvió a encontrar a Viñas por arriba, rebote hacia la derecha del arquero y Maxi Araujo, solo, definió bien para un empate que fue un desahogo. Increíblemente, Bielsa ya había decidido sacarlo para que ingresara Brian Rodríguez y apenas ingresado el punta sacó un remate abajo desde la izquierda que casi se mete pegado al palo.

El resto fue casi todo de Uruguay. Apenas un remate de Abdulhamid pasó muy cerca del travesaño del arco defendido por Fernando Muslera.

Mientras, la Celeste merodeaba el gol. Valverde recibió un córner corto y probó abajo, haciendo lucir a un brillante Al-Owais. Luego Sebastián Cáceres cabeceó el tiro de esquina al lado del palo y volvía a hacer lamentar a Uruguay.

Uruguay empujó mucho y acarició el gol. Pero regaló demasiado en el primer tiempo y falló en donde no podía fallar en este nivel: la pelota quieta. Luego corrió de atrás y no le alcanzó.

Formaciones

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Khaibari, Musab Al-Shamat, Salem Al-Dawsari; Marwan Al-Juwayr, Firas Al-Buraikan. DT: Georgios Donis.

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

TV: DSports, TyC Sports, Telefé y Disney+.

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami).

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Así llegan al estreno

La selección uruguaya llega al debut en un contexto de cierta incertidumbre. El equipo mostró altibajos durante la etapa previa al Mundial y el funcionamiento colectivo generó cuestionamientos en torno al ciclo del entrenador rosarino, tanto externos como dentro del plantel. Además, el debut tendrá las ausencias por lesión de Ronald Araújo, Giorgian De Arrascaeta y José María Giménez. Sin embargo, la Celeste intentará reencontrarse con su mejor versión y volver a ser protagonista en una Copa del Mundo.

Bielsa llega cuestionado, pero en su tercer Mundial busca llevar lejos a Uruguay.

Enfrente estará Arabia Saudita, una selección que, si bien quedó afuera en primera ronda en Qatar 2022, sorprendió al mundo con su histórico triunfo por 2-1 frente a Argentina en aquel debut mundialista, y ahora intentarán repetir una actuación resonante frente a otro campeón del mundo. Los Halcones Verdes llegan con el objetivo de pasar a 16vos en una zona donde el empate de España y Cabo Verde abrió el juego impensadamente. El antecedente más reciente entre ambos equipos ocurrió en Rusia 2018, cuando Uruguay ganó por 1-0 con gol de Luis Suárez.