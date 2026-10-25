El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa despidió en la tarde del sábado a los seleccionados de la provincia que competirán en los tradicionales Juegos de la Araucanía y en los flamantes Juegos Argentinos Urbanos (JAUR), que se realizarán en la región chilena de Los Ríos y en la provincia de Buenos Aires, respectivamente.

Los jóvenes que participarán de ambas competencias compartieron en conjunto el agasajo junto a familiares, autoridades del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura y dirigentes de las federaciones deportivas de los deportes involucrados. Durante el acto se hizo entrega de la indumentaria de competencia y gala a los atletas, se exhibieron videos institucionales y se realizó la presentación oficial de los planteles.

“Conozco el sacrificio que han hecho para poder representar a Neuquén. Están representando a toda la Provincia, al esfuerzo de muchos chicos que no pueden estar. Les pido que disfruten, que valoren el momento, que se proyecten y que sean muy humildes. Eso caracteriza a los neuquinos y es eso lo que tenemos que mostrar”, comenzó señalando el gobernador.

“Se lo que les ha costado llegar hasta acá. La provincia no ha tenido la infraestructura que ustedes necesitan, sobre todo en un contexto de mucho crecimiento. Por eso estamos invirtiendo en el deporte, apoyando a 104 clubes con 50 y hasta 100 millones de pesos, a través del Programa Clubes Sociales, que tiene como objetivo asistir a jóvenes que no tienen la plata para pagar una cuota y que seguramente tienen mucho talento”, continuó.

Además, recordó que “estamos haciendo 28 gimnasios en la provincia. Nunca antes se había desarrollado tal infraestructura. Vamos a adjudicar el natatorio olímpico de Ciudad Deportiva. Además, vamos a hacer otros siete natatorios, en cada región de la provincia”.

Luego, el gobernador destacó la implementación de la Ley que crea el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas, que les permite a los deportistas desarrollar sus disciplinas, en forma paralela a la continuidad de sus estudios.

Por último, Figueroa recordó la reciente actuación de los deportistas neuquinos en los Juegos Suramericanos y expresó su deseo que la actuación de Neuquén en los Juegos de la Araucanía mejore respecto a ediciones anteriores. En ese sentido, anunció un estímulo especial para aquellos deportistas que consigan subirse al podio y un incentivo adicional en caso de que Neuquén gane los Juegos. “Sientan en la cancha que nos están representando a todos, que estamos orgullosos de ustedes y no se olviden de dónde vienen. Sean disciplinados, humildes, y ojalá que sientan la camiseta como la sentimos todos”, los incentivó.

El gobierno provincial, a través de la secretaría de Deportes, dio un fuerte respaldo para la preparación de los seleccionados provinciales, especialmente en las ocho disciplinas que tomarán parte de la 33° edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía.

En ese sentido, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz señaló que “las expectativas son altas. Hemos traído campus de las ocho disciplinas, con referentes nacionales. La delegación se conforma por alrededor de 220 personas. Los deportistas son nuestro gran orgullo, estamos orgullosos de cada uno de los deportistas seleccionados”.

Participaron también de la actividad la secretaria de Deportes, María Villone, y el subsecretario de Deportes, Ignacio Russo.

Los Juegos de la Araucanía

Participan de este certamen deportistas de la categoría juvenil hasta 19 años de la Patagonia (La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén) y las regiones chilenas de La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Biobío, Ñuble, Aysén y Magallanes).

Las delegaciones neuquinas comenzaron a trabajar en el período abril y mayo con más de 87 actividades distribuidas en concentraciones, campus y participación en torneos regionales y nacionales para llegar con rodaje y mayores expectativas a la competencia.

Para acompañar este proceso, hubo un trabajo conjunto con las diferentes federaciones que recibieron aportes económicos no reintegrables para acompañar el trabajo y preparación de los seleccionados.

Valdivia será sede de voleibol, básquetbol, atletismo y natación, mientras que el fútbol se desarrollará en distintas sedes de la región y que, además de la ciudad sede, habrá actividad en las subsedes de Mafil, Corral, Mariquina y Paillacó.

En tanto, Panguipulli será anfitrión del judo; Futrono, del tenis de mesa; y Río Bueno y La Unión, de la disciplina de ciclismo.

Juegos Argentinos Urbanos

También Neuquén tendrá representantes en los Juegos Argentinos Urbanos cuya primera edición se realizará desde el martes 28 al viernes 31 de octubre en el partido de Malvinas Argentinas, en el conurbano bonaerense.

La delegación neuquina tendrá deportistas en skateboarding street, breaking, béisbol 5, ajedrez, BMX freestyle, parkour deportivo, escalada deportiva, roller freestyle y básquet 3x3.