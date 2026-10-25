Inter Miami no pudo este sábado ante New York Red Bulls y perdió por 2 a 0 en la fecha 31 de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos, en un encuentro disputado en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey. Los Toros Rojos se impusieron con un gol en contra del brasileño Casemiro, en el comienzo de las acciones, y el sueco Emil Forsberg liquidó el juego, a los 45 minutos del segundo tiempo.

La escuadra de Nueva York pudo sacar ventaja en parte por la suplencia de Lionel Messi, quien tan sólo jugó 35 minutos, al volver de Asturias y en vísperas de una nueva gala del Balón de Oro, que se realizará en Londres.

En un primer tiempo sin el rosariono, que fue al banco de suplentes ya que arribó a Nueva York con lo justo luego de ser agasajado con el Premio Princesa de Asturias en España, Inter empezó cayendo desde el amanecer de las acciones. A los 6m., New York llegó al 1 a 0 luego de que Cade Dylan Cowell haya enviado un centro atrás y, en el intento de despeje, Casemiro terminó metiendo la pelota en contra de su valla.

Tras eso, las Garzas salieron en busca del empate con Rodrigo De Paul y Luis Suarez como cabezas de equipo, que estuvo secundado por los argentinos Gonzalo Luján, David Ayala y Germán Berterame

Pero, a los 10 minutos del complemento, el entrenador Cristian González mandó a la cancha a Messi para dar vuelta las acciones. Aunque el Inter la seguía pasando mal en el encuentro. Aunque, una vez asentado el ex Barcelona en el encuentro, el elenco de Miamiempezó a dominar y se empezó a acercar al empate. Una de las más claras fue un tiro al travesaño del venezolano Telasco Segovia, en un ataque iniciado por Messi. Sin embargo, New York sentenció las acciones a los 45 minutos.

Con el Inter jugado en ataque, Sergio Reguilón perdió la pelota en salida y Cameron Harper armó el ataque rápido para liquidar el pleito con un pase al medio para Forsberg, que tan solo tuvo que empujar la pelota ante una defensa vencida. Y así fue como se consumó la caída de las Garzas, que volvieron a conocer la derrota en la MLS luego de tres victorias al hilo, para ubicarse en el tercer lugar de la Conferencia Este con 55 puntos.

Los dirigidos por el Kily González sintieron la ausencia de Messi en el primer tiempo, a partir de un viaje a España que seguramente generó cansancio. Ahora se espera que el 10 del Inter Miami viaje a Inglaterra para el lunes decir presente en la gala del Balón de Oro del 2026, donde irá por el noveno galardón.

Los goles del elenco de la Gran Manzana