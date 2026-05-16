Valentín Perrone volvió a acelerar fuerte y dejó su marca en el motociclismo internacional. El joven piloto hispano-argentino se quedó con la pole position del Gran Premio de Cataluña de Moto3 y largará desde el primer lugar en una carrera que puede ser clave para seguir prendido en la pelea del campeonato.

En el Circuito de Barcelona-Cataluña, el corredor del equipo Red Bull KTM Tech3 mostró personalidad, velocidad y sangre fría para quedarse con el mejor tiempo de la clasificación. Con una vuelta impecable de 1m46s679, Perrone superó por apenas cinco milésimas al español David Muñoz en un cierre electrizante que mantuvo la tensión hasta el último segundo.

La actuación del piloto de 18 años tuvo un sabor especial. No solo consiguió su primera pole de la temporada, sino que además lo hizo en Barcelona, una ciudad muy ligada a su historia personal y deportiva. Fue además la tercera pole position de su carrera en Moto3, luego de las obtenidas el año pasado en Austria y San Marino.

Cuando parecía que el argentino Marco Morelli podía quedarse con el mejor registro tras marcar 1m46s927, Perrone apareció en el momento decisivo y clavó una vuelta perfecta para adueñarse del sábado y desatar la euforia en su equipo.

El joven talento viene consolidándose como una de las grandes promesas del motociclismo sudamericano y europeo. Actualmente marcha cuarto en el campeonato mundial y esta nueva pole confirma el crecimiento que viene mostrando carrera tras carrera frente a pilotos con más experiencia en la categoría.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en la carrera principal de este domingo en Montmeló, donde Perrone buscará transformar la velocidad mostrada en clasificación en un triunfo que lo acerque todavía más a los puestos de vanguardia del campeonato.

Mientras tanto, en la categoría reina del MotoGP, el español Pedro Acosta también se quedó con la pole position tras dominar la clasificación con su KTM y superar a las Ducati de Franco Morbidelli y Álex Márquez.