En Brasil, un clásico nunca termina cuando el árbitro marca el final. Y el duelo entre Gremio e Internacional volvió a demostrarlo. Después de quedarse con una clasificación caliente en la Copa de Brasil, el Tricolor decidió festejar a lo grande y eligió una particular forma de recordarle a su eterno rival una cuenta que duele: 15 años sin conquistar un título internacional.

La noche había terminado con una fiesta en el Arena do Grêmio después del contundente 3-1 que dejó a Internacional afuera de la Copa de Brasil. Pero cuando parecía que todo se encaminaba hacia los festejos habituales, comenzó una provocación que hizo subir la temperatura.

Por los altavoces del estadio empezó a sonar un vals típico de las fiestas de 15 años. La elección no tuvo nada de inocente. Gremio utilizó la música para cargar a su clásico rival por el tiempo transcurrido desde su última conquista internacional, la Recopa Sudamericana de 2011.

La hinchada entendió inmediatamente el mensaje y acompañó el vals con cánticos alusivos a los famosos "15 años". Como si fuera poco, el Mosqueteiro, la mascota del Tricolor, apareció cerca del campo de juego y se puso a bailar ante las cámaras, completando una escena que rápidamente se volvió viral.

Pero la cargada no quedó encerrada dentro del estadio. La cuenta oficial de Gremio también decidió llevar la celebración a las redes sociales con diferentes publicaciones dirigidas a Internacional. En una de ellas, la mascota del club apareció junto al Saci, símbolo del conjunto colorado, acompañado por una frase que apuntó directamente a su rival.

La provocación continuó en las calles de Porto Alegre. Un avión sobrevoló la Avenida Carlos Gomes con una pancarta que decía "Eles estão fora", es decir, "Ellos están afuera". La palabra "eles" aparecía en rojo, una referencia directa a Internacional.

La chicana, además, tenía memoria. En 2021, cuando Gremio sufrió el descenso a la Segunda División brasileña, Internacional había realizado una provocación similar. Cinco años después, el Tricolor encontró la oportunidad perfecta para devolver el golpe: nada menos que después de eliminar a su clásico rival en un mata-mata y dejarlo afuera de una de las principales competencias nacionales.

Y cuando parecía que las cargadas ya habían alcanzado su punto máximo, la tensión también se trasladó al interior del estadio. Según informó Globo Esporte, integrantes de ambos planteles protagonizaron un altercado cuando se dirigían hacia los vestuarios una vez terminado el encuentro.

Todo había comenzado dentro de la cancha. Después del empate 0-0 en la ida disputada en el Beira-Rio, Gremio salió decidido a quedarse con el clásico y terminó imponiéndose 3-1. Carlos Vinícius fue la gran figura al marcar dos goles, mientras que Krovinovic convirtió el restante. Vitinho descontó para Internacional, pero no alcanzó para evitar la eliminación.

Así, el Tricolor se metió en las semifinales de la Copa de Brasil, donde enfrentará a Atlético Mineiro. Internacional, en cambio, se quedó mirando desde afuera y tuvo que soportar una de esas noches que quedan grabadas para siempre en la memoria de un clásico.

Porque en Porto Alegre no hubo solamente una clasificación. Hubo goles, eliminación, revancha, provocaciones y un inesperado vals de 15 años que terminó convirtiendo un festejo futbolero en un verdadero escándalo.