Vasco da Gama tendrá un Maracaná repleto para recibir a Boca en la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. Los hinchas del conjunto brasileño agotaron las 70 mil entradas disponibles en tiempo récord y preparan una verdadera fiesta para empujar a su equipo en un partido decisivo, con el público local jugando un papel central.

La venta se aceleró después de que la Justicia de Río de Janeiro resolviera este martes que el encuentro pudiera disputarse en el mítico estadio. En un primer momento, el club había comercializado 50 mil localidades, ante la posibilidad de tener que jugar en el Nilton Santos. Sin embargo, tras los reveses judiciales y las idas y vueltas por la sede, otras 20 mil entradas habían quedado en espera y fueron adquiridas en pocas horas.

Aunque la concesionaria Fla/Flu Servicios S.A. todavía tenía la posibilidad de apelar la decisión, la CONMEBOL confirmó que el partido se jugará en el Maracaná. El encuentro está programado para el próximo martes a las 21.30 y, con las localidades agotadas, Boca deberá afrontar una visita de máxima exigencia, con un estadio colmado y la presión de los hinchas brasileños.

“¡El Maraca es nuestro! ¡Boletos agotados para el partido de vuelta de la semifinal de la Conmebol Sudamericana en el Maracaná! ¡Vamos juntos por el Vasco!”, publicó la cuenta de socios del club. La cuenta oficial también celebró la respuesta de sus simpatizantes y convocó a llenar las tribunas para acompañar al equipo en busca de la clasificación.

La expectativa de los cruzmaltinos no se limita a esta serie: también agotaron las cuatro mil entradas disponibles para visitar La Bombonera. El equipo atraviesa un presente que alimenta la ilusión, después de alejarse de los puestos de descenso en el Brasileirao y comenzar a mirar hacia arriba. Además, busca llegar a una final internacional por primera vez desde el año 2000 y conquistar su primera Copa Sudamericana, en una edición en la que ya alcanzó por primera vez las semifinales del torneo.