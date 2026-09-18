Vasco da Gama pide jugar en Maracaná por semifinal de Sudamericana

Se confirmó que Vasco da Gama no podrá disputar la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 en su estadio, el São Januário, ya que no cuenta con la capacidad mínima establecida por Conmebol para una instancias de estas características. Por este motivo, el conjunto carioca pedirá que el encuentro se juegue en el mítico Maracaná, pudiendo realizar una presentación judicial en caso de que Flamengo y/o Fluminense se nieguen a ceder el recinto.

Los cariocas vienen de eliminar en su propio reducto a Independiente Santa Fe de Bogotá, pero no podrá jugar la siguiente instancia allí. Conmebol exige una capacidad mínima de 30.000 espectadores para albergar un partido de semifinales, requisito que no cumple el São Januário, que cuenta con 20.419 localidades.

Qué estrategia barajan las autoridades de Vasco da Gama

Por este motivo, la dirigencia de Vasco busca recibir a Boca la semana del 20 de octubre en el estadio que albergó las definicioes de los Mundiales de 1950 y 2014. El inconveniente radicaría en que si Flamengo clasifica a las semifinales de la Copa Libertadores, disputará el partido de vuelta esa misma semana. Con el Cruzmaltino pensando en definir por vía judicial, la trama parece estar lejos de esclarecerse.

El estadio Nilton Santos de Botafogo, con piso sintético otra alternativa

Teniendo en cuenta esta situación, la cancha de Botafogo podría ser una alternativa, ya que el Fogao quedó eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final frente a Cienciano y no supone un obstáculo. A su vez, desde el Vasco consideran la posibilidad de colocar tribunas tubulares que ayuden a cumplir el requisito del certamen.

Un antecedente con sabor amargo

Boca no tiene gratos recuerdos de su última visita a Río de Janeiro, ya que allí perdió la final de la Copa Libertadores 2023 frente a Fluminense. Aquel 4 de noviembre el conjunto dirigido por Jorge Almirón cayó 2 a 1 en el alargue y no pudo alzar la tan ansiada séptima.

Ahora es Vasco quien aparece en su camino hacia una nueva final internacional. Sea en el Maracaná, en el Nilton Santos o en São Januário, ¿podrá tomarse una pequeña revancha ante la mirada del Cristo Redentor?