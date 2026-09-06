La octava fecha del Torneo Clausura 2026 tiene uno de sus partidos más atractivos en Liniers con Vélez y Estudiantes que empatan 0 a 0. El choque reúne a dos de los equipos más competitivos del fútbol argentino, con objetivos ambiciosos y la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Apenas dos minutos demoró el dueño de casa en provocar la primera jugada de riesgo. Desde un tiro libre, la pelota parada permitió el cabezazo claro del marcador central Thiago Silvera que Fernando Muslera envió al tiro de esquina.

El Fortín es un vendaval que el Pincha no puede controlar en los primeros minutos y 4 más tarde de la primera de peligro, el delantero Matías Pellegrini le sacó polvo al palo después de una definición cruzada tras dejar en el camino a Muslera.

Otra vez Pellegrini, a los 13 y después del reconocimiento a Lionel Messi programado en todos los estadios del país, la definición del delantero se fue desviada en un rebote que entregó el arquero Muslera tras otra gran intervención.

Síntesis:

Vélez 0: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Juan Policella, Simón Escobar; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estudiantes 0: Fernando Muslera; Eric Meza, Tomás Palacios, Tomás Palacios, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Edwin Cetré, Brian Aguirre; Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: José Amalfitani, Buenos Aires.

La previa

El Fortín llega a este compromiso con la intención de reafirmar su condición de candidato. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto viene de atravesar una semana intensa, marcada por la eliminación por penales frente a Boca en los octavos de final de la Copa Argentina. En el plano local, igualó 1 a 1 con Deportivo Riestra y anteriormente había empatado ante River y Defensa y Justicia. Pese a esa seguidilla de igualdades, Vélez continúa invicto en el campeonato y buscará volver a festejar ante su gente.

Del otro lado, estará Estudiantes que también necesita recuperar terreno. El conjunto platense empató sin goles frente a Newell's en su última presentación y había mostrado dos caras muy distintas en las jornadas anteriores: una dura caída por 2 a 0 ante Sarmiento y una contundente goleada por 4 a 0 sobre Gimnasia en el clásico de La Plata.

Para el Pincha, el encuentro en Liniers aparece como una prueba exigente antes de cambiar el foco hacia la Copa Libertadores. La próxima semana recibirá a Corinthians por los cuartos de final del máximo torneo continental y buscará llegar con confianza a esa serie decisiva.

Con dos equipos protagonistas, planteles de jerarquía y mucho en juego en la tabla de posiciones, el duelo entre Vélez y Estudiantes asoma como uno de los grandes atractivos de la fecha y promete emociones de principio a fin.