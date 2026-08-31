Las Leonas ya están en Argentina. Después de hacer historia en el Mundial de Hockey 2026, el seleccionado nacional aterrizó en Ezeiza con la Copa del Mundo y la medalla de oro, luego de superar a Países Bajos en una definición que quedó marcada para siempre en la historia del deporte argentino.

La delegación encabezada por Fernando Ferrara fue recibida por cientos de personas que se acercaron al aeropuerto para celebrar junto al plantel. Banderas argentinas, aplausos, cánticos y una enorme emoción acompañaron el regreso de las flamantes campeonas, que volvieron al país después de conseguir el tercer campeonato mundial para el hockey femenino argentino.

La consagración tuvo además un condimento especial por el rival y el escenario. Argentina derrotó a Países Bajos, vigente campeón mundial y bicampeón olímpico, en el Wagener Stadium de Amstelveen, ante unas 10.000 personas. El equipo nacional completó así una actuación brillante y terminó el certamen invicto.

Entre las protagonistas que hablaron durante la llegada estuvo Majo Granatto, una de las figuras de la final. La jugadora de Santa Bárbara marcó el gol que permitió que Argentina igualara el partido y mantuviera sus chances de quedarse con el trofeo. Todavía emocionada, resumió lo vivido: “Costó, pero estamos muy contentas. Fue la mejor final desde hace años”.

Granatto también destacó la manera en que el equipo afrontó la definición ante las neerlandesas. “La jugamos con autoridad, fue una final con todos los condimentos. Fue un sueño hecho realidad. Sabíamos que era para nosotros”, expresó. Además, contó cómo vive las primeras horas como campeona del mundo: “Medalla de oro, no me la saco más. Desayunamos y dormimos con la medalla”.

La campeona aprovechó además el contacto con los medios para remarcar la importancia de acompañar al deporte argentino. “El deporte es muy importante para el país. Hay que invertir en el deporte, como foco”, sostuvo Majo Granatto, en medio de los festejos por la histórica conquista.

Por su parte, Fernando Ferrara explicó que el título fue el resultado de un proceso que comenzó mucho antes de la competencia. “El trabajo fue espectacular, muy preciso en detalle desde hace dos años. Fue un torneo impecable desde el principio hasta el final”, aseguró el entrenador de Las Leonas al analizar el camino recorrido por el plantel.

El técnico también enumeró las claves de la campaña perfecta: “Fue una mezcla de talento, coraje, buen juego y buena defensa. Hicimos todo basado en la confianza, desde el cuerpo técnico hasta las jugadoras. Se vio un grupo muy unido”. Con la copa en Ezeiza y el recibimiento de su gente, Las Leonas cerraron una jornada inolvidable y volvieron a quedar en lo más alto del hockey mundial.