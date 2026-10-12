En uno de los encuentros que da fin a la jornada, Lanús recibe a Vélez este lunes desde las 16 en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El Granate va por una victoria que le permita acercarse a los primeros puestos de la Zona A ante un Fortín que pretende los tres puntos para acercarse a la clasificación a playoffs y, además, para llegar a la cima de la tabla anual tras la caída de Independiente Rivadavia. El encuentro se transmite por ESPN Premium.

Lanús suma 17 puntos y se encuentra en el lote de equipos que pelean por los puestos de clasificación a los playoffs, aunque no tiene su puesto asegurado y un triunfo lo dejaría quinto, acercándolo al objetivo. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino tendrán las buenas noticias del retorno de José Canale, Ramiro Carrera, Felipe Peña Biafore y Matías Sepúlveda a la citación luego de sus lesiones. El paraguayo y el ex River volverían al once, lo mismo que Marcelino Moreno, que viene de sumar minutos desde el banco ante Newell's.

Por su parte Vélez llega con 21 unidades y sigue siendo el único invicto del Torneo Clausura, con el objetivo de encabezar también la tabla anual. Luego del empate agónico sufrido ante Platense que le quitó los tres puntos sobre la hora, el conjunto de Liniers visitará La Fortaleza con la baja de Manuel Lanzini, que se suma a la de Matías Pellegrini. El chileno Diego Valdés, que ingresó por el ex River el otro día, tomará su lugar.

Lanzini tiene una distensión y se perderá el partido. (Foto: Prensa Vélez Sársfield)

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero y Elías Gómez; Rodrigo Aliendro y Lucas Robertone; Thiago Aguirre, Manuel Lanzini y Juan Cruz Policella; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.