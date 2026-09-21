En el último duelo del domingo, Vélez le gana 1-0 a Tigre por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. En el José Amalfitani, el Fortín, con otro gol de Ronaldo Martínez está volviendo al triunfo ante el Matador para mantenerse en la pelea por la punta de la Zona A y además, alcanzar a Independiente Rivadavia como líder de la tabla anual. El encuentro es televisado por TNT Sports Premium.

Formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Juan Cruz Policela; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Villalba, Nahuel Banegas; Bruno Leyes, Jabes Saralegui; Tiago Serrago, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

TV: TNT Sports Premium.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

La previa

Vélez suma 17 puntos producto de cuatro victorias y cinco empates y se encuentra tercero en la Zona B, compartiendo el lugar con Boca, Gimnasia de Mendoza e Independiente. En sus últimas tres presentaciones, sin contar la eliminación con el Xeneize por Copa Argentina, igualó 1-1 con Deportivo Riestra, venció 1-0 a Estudiantes y empató 1-1 con Newell's. Para el encuentro, Guillermo Barros Schelotto no contará con Emanuel Mammana, que operado por un neumotórax tras un golpe con el arquero Tomás Marchiori y se perderá el resto del campeonato.

Mammana fue operado por un neumotórax y será una baja importante para Vélez. (Foto: Prensa Vélez Sársfield)

Por otra parte, hoy se conoció que el plantel decidió presentarse en el José Amalfitani en sus propios autos y de civil, medida que responde a un reclamo por una deuda que la Comisión Directiva del elenco de Liniers mantiene con los jugadores. De esta manera, no arribarán al estadio en el micro habitual del club ni vestirán la ropa de salida de la concentración.

Del lado de Tigre, atraviesa una racha negativa y necesita recuperarse. El Matador perdió sus últimos dos partidos, el último ante Rosario Central con un polémico penal y el anterior frente a Gimnasia (LP), sumó solamente un punto de los últimos nueve y necesita volver al triunfo para no perder el tren de los playoffs. Con 12 unidades, ocupa el décimo puesto de la Zona B y buscará dar el golpe ante uno de los invictos.