El Torneo Apertura levanta temperatura y este sábado tendrá uno de esos partidos que invitan a sentarse temprano frente a la tele. Vélez recibirá a Lanús desde las 15.30 en el estadio José Amalfitani, en el marco de la fecha 12, en un duelo que enfrenta a dos de los equipos que mejor rendimiento vienen mostrando en el fútbol argentino.

El Fortín llega como líder absoluto e invicto de la Zona A, con una campaña sólida que lo posiciona como uno de los grandes candidatos. El equipo de Guillermo Barros Schelotto ha construido su presente a partir de orden, intensidad y eficacia, y viene de imponerse con autoridad en su última presentación. En Liniers, además, se hace fuerte y buscará sostener esa condición ante un rival exigente.

Del otro lado aparece un Lanús en alza. El equipo de Mauricio Pellegrino atraviesa un gran momento, no solo por su presente en el torneo local, donde se metió en zona de playoffs, sino también por el impulso anímico que significó la consagración en la Recopa Sudamericana. El Granate viene de golear a Newell’s con una actuación contundente y llega con confianza renovada.

El cruce promete ser intenso desde lo futbolístico: Vélez, con su idea clara y regularidad, frente a un Lanús dinámico, con variantes ofensivas y golpe anímico positivo. Dos estilos que invitan a pensar en un partido abierto y con situaciones.

En cuanto a las formaciones, ninguno de los entrenadores confirmó el once, aunque se espera que ambos repitan las bases que vienen utilizando en las últimas fechas.

Probable formación de Vélez:

Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Agustín Bouzat, Tomás Galván, Maher Carrizo; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Probable formación de Lanús:

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Datos del partido:

Hora: 15.30

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Laura Fortunato

Estadio: José Amalfitani