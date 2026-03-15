En el Gigante de Arroyito, Rosario Central derrota a Banfield 2 a 1

por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El Canalla llegaba como escolta de Belgrano en la zona B, a quien puede alcanzar en el caso de sumar de a tres ante un golpeado rival que viene de caer en el Sur del Gran Buenos Aires.

Sin embargo, con la ausencia desde el arranque de Ángel Di María, quien vuelve de una sobrecarga muscular, el equipo que dirige Jorge Almirón caía con el gol de Mauro Méndez a los 34 minutos.

Con la noche más que complicada para Central, Di María saltó desde el banco para jugar la última media hora y sólo 4 minutos más tarde de su ingreso por Gaspar Duarte, el dueño de casa llegó al empate con el gol en contra de Santiago López en su intento por despejar un centro desde la derecha del ataque Canalla.

El envión anímico del gol del empate y el tiempo que todavía quedaba por delante fueron un estímulo para el Canalla que lo terminó dando vuelta a los 38 del complemento por la definición del colombiano Jaminton Campaz.

Formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Jaminton Campaz, Gaspar Duarte; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas; Tomás Adoryán, Neyder Moreno, David Zalazar; Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

La previa

Luego del clásico con triunfo, Central cedió terreno en su visita a Argentinos Juniors donde igualó en cero. En la actualidad, el elenco de Jorge Almirón está cuarto con 15 puntos producto de 4 triunfos, tres empates y dos derrotas.

El dato positivo en la previa para el Canalla es la vuelta de Ángel Di María, quien no estuvo en el Diego Armando Maradona por problemas en el aductor izquierdo. El campeón del mundo será una de las variantes disponibles en el banco de suplentes..

Por el otro lado, Banfield llega de una dura derrota como local ante Gimnasia de La Plata por 2-1. Suma en el grupo B apenas 10 unidades y se está ubicando le puesto 11 con tres triunfos, un empate y 5 derrotas.

El equipo de Pedro Troglio necesita recuperar el funcionamiento que lo llevó al triunfo ante Aldosivi hace dos jornadas, sabiendo que ya no cuenta con Agustín Auzmendi, quien se fue a San Lorenzo como refuerzo.

Vuelve Di María luego de su lesión.

Nicolás Lamolina impartirá justicia en el duelo 97 entre ambos equipos, Central ganó 36, Banfield 26 y empataron en 34 ocasiones. El “Taladro” hace cinco que no pierde ante el elenco rosarino.

Datos del partido:

Hora: 21:00

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Germán Delfino

Estadio: Gigante de Arroyito