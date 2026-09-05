La octava fecha del Torneo Clausura 2026 tendrá uno de sus partidos más atractivos este sábado cuando Vélez reciba a Estudiantes desde las 21.15 en el estadio José Amalfitani. El choque reunirá a dos de los equipos más competitivos del fútbol argentino, con objetivos ambiciosos y la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

El Fortín llega a este compromiso con la intención de reafirmar su condición de candidato. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto viene de atravesar una semana intensa, marcada por la eliminación por penales frente a Boca en los octavos de final de la Copa Argentina. En el plano local, igualó 1 a 1 con Deportivo Riestra y anteriormente había empatado ante River y Defensa y Justicia. Pese a esa seguidilla de igualdades, Vélez continúa invicto en el campeonato y buscará volver a festejar ante su gente.

Del otro lado, estará Estudiantes que también necesita recuperar terreno. El conjunto platense empató sin goles frente a Newell's en su última presentación y había mostrado dos caras muy distintas en las jornadas anteriores: una dura caída por 2 a 0 ante Sarmiento y una contundente goleada por 4 a 0 sobre Gimnasia en el clásico de La Plata.

Para el Pincha, el encuentro en Liniers aparece como una prueba exigente antes de cambiar el foco hacia la Copa Libertadores. La próxima semana recibirá a Corinthians por los cuartos de final del máximo torneo continental y buscará llegar con confianza a esa serie decisiva.

Con dos equipos protagonistas, planteles de jerarquía y mucho en juego en la tabla de posiciones, el duelo entre Vélez y Estudiantes asoma como uno de los grandes atractivos de la fecha y promete emociones de principio a fin.

Probable formación de Vélez

Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán y Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

La probable formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pírez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti; Gabriel Neves y Alexis Castro; Edwuin Cetré, Baltasar Rodríguez; Adolfo Gaich y Brian Aguirre. DT: Alexander Medina.

Datos del partido Vélez Sarsfield vs Estudiantes de La Plata

• Torneo: Fecha 8 del Torneo Clausura 2026.



• Estadio: José Amalfitani.



• Hora: 21.15.



• TV: transmisión en vivo por las señales habilitadas del fútbol argentino.