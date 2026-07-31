Independiente y Newell’s prometían más de lo que concretaron por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini luego del inicio triunfal de ambos en la zona A y lo ganó el dueño de casa 1 a 0 gracias a una gran definición de Santiago Montiel.

El comienzo fue frenético sobre un césped impecable que favorece las intenciones de ambos equipos. Al minuto, el chileno Maximiliano Gutiérrez ganó en velocidad por la derecha del ataque del Rojo y la pelota terminó en un tiro de esquina que llevó riesgo contra el arco defendido por Josué Reinatti.

Independiente se muestra suelto en mitad de cancha y se hace peligroso con las proyecciones de Facundo Zabala que busca en los centros a Gabriel Ávalos, siempre dentro del área rival.

El paso de los minutos le fue quitando ritmo a las acciones y la visita emparejó en mitad de cancha. Hasta que a los 41 minutos apareció Montiel, controló la pelota en el ingreso al área grande y se metió para su pefil derecho. Sin dejarla picar, sacó un potente remate con la pierna derecha que dejó sin chances a Reinatti.

La segunda parte siguió mostrándolo al local más peligroso que Newell´s, sobre todo con la velocidad del chileno Gutiérrez que provocó un par de muy buenos desbordes, pero que no terminaron de la mejor manera. Los cambios en ambos equipos fueron alterando cada vez más el juego y al Rojo no le cayó mal jugar de contraataque, disponiendo de espacios.

Los rosarinos tuvieron mucho la pelota en la segunda parte, pero carecieron de profunidad y nunca pusieron en peligro la victoria de un Independiente que hilvanó la segunda victoria seguida y se perfila como gran animador en este comienzo del campeonato.

Síntesis

Independiente 1: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Newell’s 0: Josué Reinatti; Franco Escobar, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti, Martín Luciano; David Sotelo, Luca Regiardo, Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Gol: PT 41 Montiel (I).

Cambios: PT 31' Thomas Ríos por Núñez (N). ST al inicio Maximiliano Meza por Abaldo (I) y Alan Soñora por Mazzantti (N), 18’ Kevin Lomónaco por Valdez (I) y David Martínez por Pérez Curci (I), Matías Cóccaro por Ramírez (N) y Jerónimo Russo por Guch (N), 30' Santiago Arias por Godoy (I), 37’ Francisco Scarpeccio por Luciano (N), 41' Luciano Cabral por Montiel (I).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Libertadores de América, Avellaneda.

La previa

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros tuvo un estreno ideal al imponerse por 2-0 sobre Estudiantes en La Plata. Con goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel, el Rojo dejó una imagen sólida y ratificó su intención de volver a ser protagonista en el ámbito local, una deuda pendiente para una institución que lleva 24 años sin levantar un título de Primera División.

Además del triunfo, Independiente sumó una noticia que ilusiona a sus hinchas: el regreso de Maximiliano Meza. El mediocampista volvió al club después de siete años y ya tuvo sus primeros minutos con la camiseta roja, aportando experiencia y jerarquía a un plantel que apunta alto.

Del otro lado estará Newell’s, que también arrancó el Clausura con el pie derecho. La Lepra venció 1-0 a Talleres en Rosario gracias a un gol de Matías Cóccaro desde el punto penal y llega a Avellaneda con la intención de confirmar su recuperación tras un primer semestre para el olvido.

El equipo de Frank Darío Kudelka tuvo una profunda renovación durante el mercado de pases. Las incorporaciones de Alan Soñora, Agustín García Basso, Franco Escobar y Lautaro Giannetti buscan darle un salto de calidad a un plantel que viene de finalizar anteúltimo en el Torneo Apertura y de sufrir una temprana eliminación en la Copa Argentina.

Con dos equipos necesitados de sumar confianza y puntos en el inicio del certamen, el choque promete emociones y puede convertirse en una medida importante para conocer el verdadero potencial de ambos candidatos.