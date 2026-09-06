La octava fecha del Torneo Clausura 2026 tuvo uno de sus partidos más atractivos en Liniers y fue victoria de Vélez ante Estudiantes por 1 a 0 para seguir prendido en la zona de clasificación a los playoffs por la zona A y en la tabla anual que conduce a la próxima Copa Libertadores, por encima de Boca que con el empate en Mendoza pasó a ser el cuarto en el acumulado de puntos.

Apenas dos minutos demoró el dueño de casa en provocar la primera jugada de riesgo. Desde un tiro libre, la pelota parada permitió el cabezazo claro del marcador central Thiago Silvera que Fernando Muslera envió al tiro de esquina.

El Fortín era un vendaval, el Pincha no lo podía controlar en los primeros minutos y 4 más tarde de la primera de peligro, el delantero Matías Pellegrini le sacó polvo al palo después de una definición cruzada tras dejar en el camino a Muslera.

Otra vez Pellegrini, a los 13 y después del reconocimiento a Lionel Messi programado en todos los estadios del país, no acertó en la definición, desviando el remate tras un rebote que entregó el arquero Muslera.

La falta de definición de El Fortín sostenía el 0 a 0. Y en el minuto 31, una jugada del juvenil Juan Policella por la izquierda terminó en sanción de penal por parte de Pablo Dóvalo. Sin embargo, ante el llamado del VAR, el árbitro rectificó la sanción ante la sonrisa irónica de Guillermo Barros Schelotto.

Finalmente, y de manera merecida, Vélez encontró el primer gol del partido. De nuevo en la pelota parada ganó Silvero por el segundo palo y el central bajó la pelota al centro del área para el ingreso franco de Ronaldo Martínez que de esta manera alcanza su primer grito en su nuevo club a los 40 minutos.

En la segunda parte, el Cacique Medina apeló a los cambios en la visita. De entrada mandó a la cancha a Joaquín Correa y Ezequiel Piovi, un poco más tarde a Guido Carrillo, pero nunca pudo sortear la presión que ejerció el dueño de casa en mitad de cancha.

Aunque el complemento ya no mostró la misma superioridad, la rotación de jugadores fue llenando a la formación local adolescentes que con paciencia y mucha disciplina lograron poner a salvo el resultado.

Con estos tres puntos, El Fortín quedó transitoriamente en lo más alto de la zona A, y se acercó a sólo dos de Argentinos Juniors en la sumatoria de todo el 2026.

Síntesis:

Vélez 1: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Juan Policella, Simón Escobar; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estudiantes 0: Fernando Muslera; Eric Meza, Tomás Palacios, Tomás Palacios, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Alexis Castro; Baltasar Rodríguez, Edwin Cetré, Brian Aguirre; Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Gol: PT 40' Martínez (V).

Cambios: ST al inicio Ezequiel Piovi por Neves (E) y Joaquín Corra por Aguirre (E), 20’ Guido Carrillo por Gaich (E) y Joaquín Tobio Burgos por Cetré (E); Manuel Lanzini por Policella (V), 27’ Lucas Feler por Robertone (V) y Thiago Aguirre por Martínez (V), 37' Santiago Núñez por González Pirez (E), 43' Matías Arias por Pellegrini (V).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: José Amalfitani, Buenos Aires.

La previa

El Fortín llega a este compromiso con la intención de reafirmar su condición de candidato. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto viene de atravesar una semana intensa, marcada por la eliminación por penales frente a Boca en los octavos de final de la Copa Argentina. En el plano local, igualó 1 a 1 con Deportivo Riestra y anteriormente había empatado ante River y Defensa y Justicia. Pese a esa seguidilla de igualdades, Vélez continúa invicto en el campeonato y buscará volver a festejar ante su gente.

Del otro lado, estará Estudiantes que también necesita recuperar terreno. El conjunto platense empató sin goles frente a Newell's en su última presentación y había mostrado dos caras muy distintas en las jornadas anteriores: una dura caída por 2 a 0 ante Sarmiento y una contundente goleada por 4 a 0 sobre Gimnasia en el clásico de La Plata.

Para el Pincha, el encuentro en Liniers aparece como una prueba exigente antes de cambiar el foco hacia la Copa Libertadores. La próxima semana recibirá a Corinthians por los cuartos de final del máximo torneo continental y buscará llegar con confianza a esa serie decisiva.

Con dos equipos protagonistas, planteles de jerarquía y mucho en juego en la tabla de posiciones, el duelo entre Vélez y Estudiantes asoma como uno de los grandes atractivos de la fecha y promete emociones de principio a fin.