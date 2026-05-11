Vélez pierde 0-1 ante Gimnasia La Plata, en condición de local, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido tiene lugar en el estadio José Amalfitani con el arbitraje de Andrés Gariano mientras que Germán Delfino estará en el VAR.

La primera etapa lo tuvo al Lobo de más a menos, golpeó en el inicio y hasta pudo marcar otro antes de los 20´. Con el correr de los minutos, Vélez fue inclinando la cancha con tenencia de pelota pero falta de profundidad. Llenó el área de centros pero en un par de cabezazos no pudo darle destino de gol.

La visita goleó en el arranque del juego, a los 12´ Marcelo Torres cambió un penal por gol, en un disparo que dio en el palo e ingresó, para el 1-0 parcial.

En el inicio del segundo tiempo, el Lobo se quedó con 10. Tras una dura falta de Martínez desde atrás, y luego de un chequeo de VAR, el juez le mostró la roja.

Formaciones Confirmadas

Vélez:

los 11 iniciales de vélez

Gimnasia:

los 11 iniciales de gimnasia

Datos del partido:

Estadio: José Amalfitani, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Germán Delfino

Horario: 21.30

Vélez viene de empatar 1-1 con Newell´s en el estadio José Amalfitani.

La Previa:

El equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de empatar 1-1 con Newell´s Old Boys de Rosario, el pasado lunes en condición de local, en el marco del partido pendiente de la novena fecha de la Zona A de este certamen.

Con esta igualdad, que significó la tercera de manera consecutiva en este campeonato, el ´Fortín´ culminó la primera fase del Torneo Apertura en el tercer lugar con 28 puntos, a raíz de 7 victorias, 7 empates y tan solo dos derrotas.

Para este encuentro ante Gimnasia, el ex entrenador de Boca volverá a tener a disposición a los defensores Lisandro Magallán y Elías Gómez y al mediocampista Tobías Andrada. Estos tres jugadores estarán desde el arranque y reemplazarán a Aaron Quiros, Simón Escobar y Dilan Godoy, respectivamente.

Por su parte, el equipo de Ariel Pereyra viene de ganarle 2-0 a Argentinos Juniors, el pasado domingo en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el marco del partido pendiente de la novena fecha de la Zona B de este certamen.

Con esta victoria, la sexta de manera consecutiva entre este campeonato y la Copa Argentina, el ´Lobo´ culminó la primera fase de este Torneo Apertura en el sexto lugar con 26 puntos, a raíz de 8 victorias, 2 empates y 6 derrotas.

Para este encuentro ante Vélez, el entrenador Pereyra recuperará al defensor Enzo Martínez y el mediocampista uruguayo Augusto Max pero sufrirá la ausencia de Nicolás Barros Schelotto, el hijo del director técnico de Vélez, que llegó a la quinta tarjeta amarilla y fue suspendido.

Ante estos retornos, Pereyra planea modificar el esquema y pasar de un 4-3-1-2 a un 3-4-1-2 con Martínez ingresando por el suspendido Barros Schelotto y a Max por Mateo Seoane.

Probables formaciones

Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Tobías Andrada, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Germán Conti, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez; Alexis Steimbach, Augusto Max, Ignacio Miramón, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Estadio: José Amalfitani, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Germán Delfino

Horario: 21.30