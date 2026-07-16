Pocas imágenes podían resultar más inesperadas para el hincha argentino. Bastian Schweinsteiger, símbolo de una Alemania que supo convertirse en una auténtica pesadilla para la Selección en los Mundiales, apareció celebrando junto a los fanáticos albicelestes tras la victoria sobre Inglaterra y la clasificación a la final de la Copa del Mundo 2026.

Mientras miles de argentinos festejaban en las calles y en las inmediaciones del estadio, el exmediocampista alemán se mezcló entre la multitud y se sumó a los cánticos. Un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales lo muestra saltando y cantando al ritmo de "El domingo cueste lo que cueste", rodeado de camisetas celestes y blancas y compartiendo la alegría como si fuera un simpatizante más.

La escena llamó la atención por un motivo inevitable: Schweinsteiger ocupa un lugar muy particular en la memoria futbolera argentina. Fue protagonista de la eliminación en Alemania 2006, formó parte del equipo que goleó a la Albiceleste en Sudáfrica 2010 y también integró el conjunto alemán que se quedó con la final de Brasil 2014, una de las derrotas más dolorosas para la generación de Lionel Messi.

Por eso, verlo celebrando junto a los argentinos generó sorpresa, comentarios y miles de reacciones. Lo que durante años fue sinónimo de frustración deportiva se transformó, al menos por una noche, en una postal de camaradería y admiración mutua.

Lejos de los viejos enfrentamientos mundialistas, el exjugador del Bayern Múnich y del Manchester United fue recibido con afecto por los hinchas. Muchos aprovecharon para sacarse fotos, otros para compartir algunos cánticos y varios simplemente disfrutaron de una imagen impensada años atrás: uno de los grandes verdugos de la Selección festejando el presente del equipo de Lionel Scaloni.

El video recorrió el mundo en cuestión de horas y se convirtió en una de las postales más comentadas tras la clasificación argentina. Porque el fútbol también tiene estas historias. Las rivalidades quedan en la cancha, pero las leyendas trascienden camisetas. Y esta vez, Schweinsteiger eligió sumarse a la fiesta albiceleste.