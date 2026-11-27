Hay historias que parecen no terminar nunca. La de Juan Sebastián Verón con Estudiantes es una de ellas. Primero fue con la camiseta puesta, el brazalete de capitán y la pelota bajo la suela. Después, desde los despachos, con la responsabilidad de conducir los destinos de una institución que lleva en la sangre. Ahora, la Copa Libertadores vuelve a cruzarse en su camino y el Pincha se prepara para una nueva final, con la posibilidad de reencontrarse con la gloria continental.

El sábado, desde las 17, en el mítico estadio Centenario de Montevideo, Estudiantes enfrentará a Palmeiras por el título más importante de Sudamérica. Para Verón no será una final más. La Brujita conoce demasiado bien lo que significa levantar ese trofeo y también lo que representa hacerlo con los colores que marcaron su vida.

Hijo de Juan Ramón Verón, otro emblema de la historia albirroja, Juan Sebastián heredó mucho más que un apellido. El sentido de pertenencia, la identificación con el club y ese vínculo que atraviesa generaciones forman parte de su recorrido. Una relación que tuvo su primer gran capítulo en 2006, cuando regresó a La Plata después de una extensa y brillante carrera en el fútbol europeo.

Su vuelta fue mucho más que un regreso esperado. Verón se puso el equipo al hombro y, bajo la conducción de Diego Simeone, fue una de las piezas fundamentales de aquel Estudiantes que conquistó el Torneo Apertura 2006. El Pincha volvió a festejar un campeonato local y la Brujita comenzó a escribir una nueva página dorada en su historia.

Pero todavía quedaba una noche que lo llevaría definitivamente a la inmortalidad futbolera.

En 2009, con Alejandro Sabella como entrenador, Estudiantes volvió a conquistar América. Verón fue el conductor de un equipo que combinó personalidad, talento y una identidad reconocible. La final ante Cruzeiro quedó grabada para siempre: después del empate sin goles en La Plata, el León ganó 2-1 en Belo Horizonte y levantó su cuarta Copa Libertadores.

Aquella imagen de la Brujita con el trofeo en Brasil se transformó en una de las postales más representativas de su carrera. Ese equipo, además, estuvo a centímetros de alcanzar otra hazaña en el Mundial de Clubes, cuando puso contra las cuerdas al poderoso Barcelona de Pep Guardiola. Lionel Messi, con un gol de pecho, terminó inclinando la final para el conjunto español.

Verón tuvo otros regresos al campo de juego después de anunciar su retiro, en 2013 y 2017, para volver a vestir la camiseta del club y disputar competencias internacionales. Su historia como futbolista en Estudiantes quedó marcada por tres títulos, con la Libertadores de 2009 como la conquista más emblemática.

De la cancha a los despachos: otra manera de construir la historia

El final de su carrera como jugador no significó un alejamiento de Estudiantes. Por el contrario, Verón trasladó su compromiso al terreno dirigencial y se convirtió en una figura central de la conducción institucional. En ese recorrido sumó seis títulos como dirigente, cinco de ellos durante su etapa como presidente.

Uno de los proyectos que mejor representa esa gestión fue la recuperación de la histórica casa de 1 y 57. El regreso al estadio Jorge Luis Hirschi significó mucho más que volver a jugar en una cancha: fue recuperar un lugar cargado de identidad, memoria y pertenencia para varias generaciones de hinchas.

Desde la presidencia, la Brujita también buscó sostener una idea futbolística vinculada con la historia del club: recuperar futbolistas identificados con la camiseta, fortalecer el sentido de pertenencia y construir un plantel con referentes que conocieran lo que significa defender esos colores. Los regresos y las presencias de Guido Carrillo, José Sosa y Marcos Rojo son algunos ejemplos de esa conexión entre el pasado y el presente.

La relación de Verón con Estudiantes parece resumirse en una misma palabra, aunque haya cambiado el escenario: pertenencia. Fue el mediocampista que condujo al equipo hacia la conquista continental, el capitán que levantó la Copa en Brasil y el dirigente que asumió la responsabilidad de impulsar una nueva etapa para la institución.

Ahora, con Palmeiras enfrente y Montevideo como escenario, la historia vuelve a ponerlo cara a cara con el trofeo que ya conoce. En 2009 lo levantó como futbolista; esta vez buscará hacerlo desde la presidencia. La Brujita ya sabe lo que es tocar el cielo de América con Estudiantes. El sábado tendrá una nueva oportunidad de volver a escribir su nombre en una página grande de la historia pincharrata.