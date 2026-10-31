Gimnasia y Esgrima La Plata venció 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto como visitante, se quedó con tres puntos importantes y aseguró su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, en el marco de la 15° fecha del certamen.

El equipo dirigido por Ariel "Pata" Pereyra terminó tercero en la Zona B, con 28 puntos, mientras que el conjunto cordobés, ya descendido, no pudo cerrar el torneo con una victoria ante su gente.

El Lobo construyó la ventaja durante el primer tiempo con dos de sus futbolistas más determinantes. A los 24 minutos, Marcelo "Chelo" Torres abrió el marcador de cabeza tras una asistencia de Ignacio Fernández, quien amplió la diferencia a los 40 minutos desde afuera del área. "Nacho" aprovechó un rebote después de una mala salida del arquero Herrera y convirtió el segundo tanto, con un festejo especial dedicado a Diego Armando Maradona, en el día en que el Diez habría cumplido 66 años.

"Nacho" Fernández hamenajeó en la cinta de capitán a Diego Maradona en el día de su cumpleaños 66

Sin embargo, el desarrollo cambió en el complemento. A los 54 minutos, Gabriel Alanís descontó para Estudiantes de Río Cuarto tras una asistencia de Ibrahim Hesar y le puso suspenso al resultado. Tres minutos después, Gimnasia sufrió la expulsión de Alexis Steimbach por doble amonestación y debió afrontar el tramo final con diez jugadores, ante un rival que buscó aprovechar la superioridad numérica para llegar al empate.

El equipo platense resistió los intentos del local y también se benefició de la expulsión de Juan Antonini a los 86 minutos, que dejó a ambos conjuntos con diez futbolistas. Gimnasia sostuvo la ventaja hasta el pitazo final y cumplió su objetivo: terminó tercero en la Zona B, con 28 unidades, y se metió en los octavos de final del Clausura. Estudiantes, por su parte, cerró su participación con una derrota y el descenso ya consumado.