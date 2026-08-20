Luego de las especulaciones que rodearon su vínculo con la escudería, Max Verstappen renovó su vínculo con Red Bull hasta 2030 y despejó las versiones que lo vinculaban con un posible cambio. “Estoy muy contento”, aseguró el neerlandés antes de correr en su casa. El neerlandés, tetracampeón del mundo, decidió ponerle punto final a uno de los grandes interrogantes que habían sacudido el mercado de la Fórmula 1 justo en la previa del Gran Premio de Países Bajos, donde será local.

El anuncio llegó en el día de hoy por parte de los Toros Rojos, dando por tierra las especulaciones sobre el futuro del piloto neerlandés. “Oracle Red Bull Racing se enorgullece enormemente de confirmar que Max Verstappen continuará en el equipo hasta el final de la temporada 2030”, comunicó oficialmente el equipo.

De esta manera, Verstappen seguirá ligado a la estructura con la que construyó prácticamente toda su carrera en la máxima categoría y con la que alcanzó la cima del automovilismo mundial. El vínculo entre el neerlandés y Red Bull comenzó en 2014, cuando éste ingresó al programa de jóvenes talentos de la compañía. Dos años después dio el salto al equipo principal y rápidamente comenzó a escribir una historia que terminó convirtiéndolo en uno de los pilotos más importantes de la era moderna de la Fórmula 1.

Su primer título mundial llegó en 2021, después de una temporada inolvidable y polémica en la que derrotó a Lewis Hamilton en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi. A partir de allí, Verstappen se transformó en el gran dominador de la categoría y encadenó cuatro campeonatos mundiales consecutivos. Además, consiguió dos títulos de Constructores junto a Red Bull y alcanzó las 71 victorias en Grandes Premios.

Ahora, la relación tendrá varios capítulos más.

El propio Verstappen celebró la renovación y dejó en claro que su intención siempre fue continuar junto a la estructura que lo acompañó desde sus primeros pasos.

“Estoy muy contento con la ampliación de contrato. Tenemos a las mejores personas y estoy deseando seguir trabajando juntos con todos para volver a estar en lo más alto”, afirmó el piloto.

El neerlandés también definió a Red Bull como una “segunda familia” y recordó todo lo que consiguió desde su llegada.

“Llegué con la esperanza de poder ganar carreras. Lo que conseguimos después juntos ha sido sencillamente maravilloso y hemos compartido muchos momentos increíbles y ganado cuatro campeonatos del mundo”, sostuvo.

Y agregó: “Continuar este camino con el mismo equipo con el que he estado durante toda mi carrera es realmente especial y algo que siempre he querido hacer”.

La renovación también representa una fuerte apuesta de Red Bull de cara a una nueva etapa en la Fórmula 1. La escudería atraviesa un momento clave, especialmente porque afronta su primera temporada como fabricante de unidades de potencia.

En ese contexto, mantener a Verstappen hasta 2030 supone colocar al campeón como la figura central de un proyecto a largo plazo.

“Contar con Max y conservar al mejor piloto de la parrilla es una fantástica noticia para todos en Red Bull”, destacó Laurent Mekies, CEO y director del equipo.

El dirigente también remarcó que la relación entre ambas partes se construyó a partir de años de éxitos, dificultades y confianza mutua.

“La decisión de continuar nuestro camino juntos se basa en la confianza que Max y el equipo han construido durante muchos años, así como en la confianza de Max en nuestra gente, nuestra cultura y nuestra visión de futuro”, explicó.

Con la renovación hasta 2030, Verstappen también puso fin a las especulaciones que habían comenzado a crecer alrededor de su futuro. Su continuidad en Red Bull era una de las grandes incógnitas del mercado, pero ahora quedó resuelta.

El neerlandés seguirá vestido de azul y con el objetivo de volver a pelear por el campeonato mundial. Y la confirmación llegó justo antes de una carrera especial: el Gran Premio de Países Bajos, donde correrá como local ante una multitud que espera volver a verlo en lo más alto.