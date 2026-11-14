Banfield tenía todo preparado para afrontar uno de los partidos más importantes de su temporada, pero un imprevisto en el viaje a Mendoza alteró los planes y le sumó un problema inesperado a pocas horas de enfrentar a Boca. El plantel del Taladro sufrió una demora en su vuelo, llegó durante la madrugada y tendrá menos tiempo de descanso para afrontar la semifinal de la Copa Argentina.

El encuentro está programado para este sábado desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas, donde el equipo de Pedro Troglio buscará dar el golpe ante el Xeneize y meterse en la gran final del certamen. Sin embargo, el camino hacia Mendoza no fue el esperado: recién pudieron aterrizar alrededor de la 1 de la madrugada, cuando la delegación tenía previsto llegar mucho antes.

La demora estuvo relacionada con un paro "a la japonesa" de trabajadores de Aeroparque y Ezeiza. A diferencia de una medida de fuerza tradicional, esta modalidad consiste en continuar con las tareas habituales, pero realizándolas con una dedicación exhaustiva, lo que termina provocando demoras en las operaciones aeroportuarias. El reclamo estaba vinculado con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Pedro Troglio no ocultó su malestar por lo sucedido y dejó en claro que la situación no fue la ideal para preparar un compromiso de semejante importancia.

"Es una lástima porque vas a jugar con un rival al que no tenés que darle ninguna ventaja. Con este paro terminamos llegando a la 1 de la mañana. Nos acostamos a las 2. No era la idea. Excedió la culpabilidad de cualquier parte, pero no fue saludable...", expresó el entrenador en diálogo con Olé.

El técnico sabe que, frente a un rival como Boca, cualquier detalle puede terminar teniendo incidencia en el desarrollo del partido. Por eso, perder horas de descanso y alterar la planificación previa representa un contratiempo que Banfield seguramente hubiera preferido evitar.

De todas maneras, no todo fue negativo para la delegación. En su llegada a Mendoza, el plantel recibió una cálida bienvenida de los hinchas, un gesto que Troglio destacó especialmente por tratarse de un equipo que atraviesa una temporada exigente.

"Hay muchos chicos jóvenes y yo no recuerdo que nos hayan recibido así, sobre todo teniendo en cuenta el día a día del campeonato. Fue bárbaro", valoró el entrenador.

Ahora, con menos horas de descanso de las previstas, el Taladro deberá dejar atrás los inconvenientes del viaje y concentrarse en el desafío que tiene por delante. Enfrente estará Boca, con un lugar en la final como premio y Platense esperando conocer a su adversario.

En cuanto al equipo, Troglio tendría prácticamente definida la formación para buscar el pasaje a la definición: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Santiago Daniele, Juan Luis Alfaro; Tomás Adoryan, Brandon Oviedo, Lautaro Gómez; David Zalazar, Adrián Balboa y Federico Medina.

El viaje se hizo más largo de lo esperado y el descanso quedó reducido. Pero Banfield tiene una oportunidad enorme por delante: superar a Boca, meterse en la final y convertir una previa complicada en una noche inolvidable.