La previa del debut de Boca en la Copa Libertadores sumó un capítulo caliente y cargado de tensión fuera de la cancha. Mauro Martín, uno de los líderes de La Doce, fue deportado de Chile y ni siquiera pudo salir del aeropuerto de Santiago.

El barra xeneize había viajado con la intención de presenciar el duelo ante Universidad Católica, confiado en que no tenía impedimentos formales para ingresar al país. Sin embargo, su recorrido terminó antes de empezar: cuando se disponía a realizar el trámite migratorio, fue apartado por efectivos de seguridad y trasladado a una oficina dentro del aeropuerto.

Allí, autoridades chilenas le comunicaron que era considerado “persona no grata”, pese a no figurar en la lista de derecho de admisión vigente en Argentina. Con ese argumento, y basándose en sus antecedentes vinculados a episodios de violencia en el fútbol, se resolvió su inmediata deportación.

Martín intentó explicar su situación y hasta recurrió a asesoramiento legal, pero el panorama fue claro desde el primer momento. Las autoridades fueron tajantes: no podía ingresar al país. Sin margen de maniobra, fue obligado a abordar el primer vuelo de regreso a Buenos Aires, sin haber podido siquiera pisar territorio chileno fuera del aeropuerto.

El episodio no tomó por sorpresa a todo el entorno. Varios integrantes del núcleo duro de la barra ya habían desistido de viajar ante el endurecimiento de los controles y el intercambio de información entre organismos de seguridad de distintos países. En este contexto, Chile marcó una postura firme en la antesala de un partido que ya venía cargado por antecedentes recientes entre hinchadas.

Así, mientras Boca se prepara para salir a la cancha en su regreso a la Libertadores, la historia de Mauro Martín suma un nuevo capítulo a la compleja relación entre barras, seguridad y fútbol internacional. Una previa caliente que, una vez más, se juega mucho antes del pitazo inicial.