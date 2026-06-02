El fútbol internacional atraviesa horas de profunda preocupación luego de que Kevin Keegan, una de las grandes leyendas de Inglaterra, confirmara que fue diagnosticado con un cáncer en etapa cuatro. La noticia impactó especialmente por la historia y el legado del exdelantero, considerado uno de los futbolistas más importantes de su generación.

El exjugador, que conquistó el Balón de Oro en 1978 y 1979 de manera consecutiva, contó que el descubrimiento de la enfermedad se produjo de una manera completamente inesperada. Según relató, todo comenzó tras sufrir un accidente automovilístico que derivó en una intervención quirúrgica.

Durante una entrevista, Kevin Keegan explicó cómo recibió la impactante noticia. “Tuve un choque en el auto y me tuvieron que operar. Durante la cirugía descubrieron que tenía cáncer”, expresó. Sus palabras rápidamente recorrieron los medios británicos y generaron una enorme ola de solidaridad entre fanáticos y excompañeros.

Impacto en el mundo del fútbol

Además, el histórico futbolista reconoció que el panorama médico que enfrenta no es sencillo. El exatacante confesó su preocupación al enterarse de que el tratamiento que deberá realizar tiene una efectividad cercana al 33%, una cifra que lo tomó por sorpresa porque esperaba probabilidades mucho más alentadoras.

La trayectoria de Kevin Keegan explica la magnitud de la repercusión. En su etapa como jugador brilló con la camiseta del Liverpool, donde disputó más de 300 encuentros y levantó múltiples títulos, incluida la prestigiosa Copa de Europa. Más tarde continuó su carrera en el Hamburgo, club alemán en el que alcanzó uno de los momentos más destacados de su vida deportiva.

Con la selección de Inglaterra, también dejó una marca importante. Disputó 63 partidos internacionales, convirtió 21 goles y fue parte del plantel que representó al país en el Mundial de España 1982. Su liderazgo y calidad lo transformaron en una referencia para varias generaciones de futbolistas ingleses.

Impacto en el mundo del fútbol

Tras su retiro, Kevin Keegan se volcó a la dirección técnica. Incluso asumió la conducción del seleccionado inglés con vistas a la Eurocopa 2000. Aunque los resultados no acompañaron como en su etapa de jugador, continuó siendo una figura respetada dentro del ambiente futbolístico.

Sin embargo, uno de los capítulos más recordados de su carrera estuvo ligado al Newcastle United. Allí fue ídolo tanto dentro como fuera de la cancha. Tras conocerse su diagnóstico, la institución publicó un emotivo mensaje: “Kevin ocupa un lugar único en nuestra historia por su pasión y liderazgo. Siempre serás bienvenido y esperamos verte de vuelta pronto”. El gesto reflejó el enorme cariño que el club y sus hinchas mantienen por una de sus máximas leyendas.