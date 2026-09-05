En el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, Platense y Deportivo Riestra igualaron 1 a 1 en partido que se jugó en Vicente López. El Calamar, con la mente puesta en la Copa Libertadores, empató con El Malevo.

El ex River Plate, Gonzalo Lencina abrió la cuenta para los que dirige el platense Martín Palemo, a los 16 minutos de juego para el local, que cuidó a la mayoría de sus titulares, para su compromiso por el certamen continental de la semana venidera.

En la segunda mitad creció Deportivo Riestra y llegó a la igualdad por intermedio de Alexander Díaz, que había ingresado poco tiempo antes, que capturó una pelota dentro del área.

Platense visitará a los brasileños de Fluminense de Rio de Janeiro en el estadio Maracaná por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores 2026 y luego visitará a Estudiantes de La Plata en la capital de la provincia de Buenos Aires, mientras que Deportivo Riestra recibirá a Lanús en el estadio Guillermo Laza en el Bajo Flores.