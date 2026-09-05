Belgrano y Huracán empataron en Córdoba 1 a 1 por la 8ª fecha del Torneo Clausura 2026 en la zona B que lo tiene a Argentinos Juniors en lo más alto. Un partido que tuvo de todo, incluso un gol mal anulado al visitante sobre el cierre de la primera parte y el penal malogrado por el Celeste en la última acción.

Todas las certezas que dejó la decisión del polémico Luis Lobo Medina en la acción que servía para la apertura del marcador, no las brindó sobre el cierre del primer período, a los 40, cuando el que sacudió la red fue Jordi Ciacedo a favor del Globo. Al ecuatoriano le anularon el gol por posición adelantada después del llamado del VAR, aunque el trazado de líneas no hizo más que alimentar la polémica.

Futbolísticamente, el actual campeón del fútbol argentino era más que su rival y logró plasmarlo en la red a los 16 minutos del complemento, luego de una gran definición de Uvita Fernández que controló y giró dentro del área para superar la estirada del muy buen arquero Hernán Galíndez.

Obligado por las circunstancias, la visita se las ingenió para llegar al empate y lo hizo por intermedio de Caicedo a seis del final con el cabezazo de Caicedo que esta vez sí pudo celebrar su gol para el 1 a 1.

Ya en tiempo adicionado al reglamentario, una jugada dentro del área visitante terminó en penal a favor de los cordobeses. Lucas Zelarayán punteó la pelota antes que el defensor y el juez marcó el punto penal. Tras una larga revisión en la cabina del VAR llegó la ejecución de Lucas Paserini que terminó con la pelota impactando en el travesaño y decretó el final del encuentro.

Ganó Sarmiento

En el primer turno de la jornada, abriendo la fecha del fútbol argentino, Sarmiento de Junín le ganó a Estudiantes en la ciudad de Río Cuarto 2 a 0 y hundió a los cordobeses en la zona de descenso.

El equipo Verde lo ganó con un gol de Gonzalo Maffini en contra de su propia valla a los 6 minutos y Junior Marabel de penal lo cerró a los 26 del complemento. Con estos tres puntos, los dirigidos por Facundo Sava se afianzan en el Top 8 de la zona B.

La alegría visitante en Río Cuarto carga de mayores urgencias a Huracán para sumar en la cancha del Pirata, si es que no quiere quedarse eliminado de la temporada tan temprano.