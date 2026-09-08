Después de haber marcado una época con la camiseta argentina, Luciana Aymar atraviesa una etapa completamente diferente en su vida. La histórica figura de Las Leonas dejó atrás la competencia de alto nivel y encontró en Chile un escenario para combinar la maternidad, la vida en pareja y distintos emprendimientos relacionados con el deporte.

La ex capitana del seleccionado argentino está radicada en Santiago de Chile, donde comparte su vida junto al extenista chileno Fernando González. La pareja construyó una familia con sus hijos, Félix y Lupe, quienes ocupan un lugar central en la rutina cotidiana. A través de las redes sociales, ambos suelen mostrar algunos momentos de su intimidad, especialmente viajes y actividades familiares.

Aunque mantiene una exposición pública inevitable por su enorme trayectoria, Aymar eligió llevar una vida mucho más tranquila desde su retiro. Las imágenes que comparte permiten conocer una faceta diferente de la exjugadora, alejada de la presión de los torneos y concentrada en disfrutar de los momentos junto a sus hijos y su pareja.

La nueva vida de la campeona argentina

El final de su carrera llegó el 7 de diciembre de 2014, cuando tenía 37 años. Fue en Mendoza, después de la final del Champions Trophy frente a Australia. Argentina se impuso en los penales y la histórica jugadora tuvo la despedida soñada: levantó el trofeo antes de cerrar definitivamente su etapa como profesional.

Los números explican buena parte de la dimensión de Luciana Aymar en el hockey internacional. Durante su carrera con la selección disputó 376 partidos y convirtió 161 goles, además de conseguir títulos y reconocimientos que la ubicaron entre las deportistas más importantes de la historia argentina.

Ya instalada en Chile, la exreferente de Las Leonas no se alejó completamente del deporte. Su nueva rutina incluye participaciones en charlas, clínicas y actividades vinculadas con la formación y la promoción deportiva. De esta manera, logró mantener el contacto con una disciplina que fue determinante durante gran parte de su vida.

La nueva vida de la campeona argentina

En el ámbito empresarial, Luciana Aymar también incursionó en iniciativas destinadas a potenciar las carreras de deportistas. Fue accionista de Women4Sports, una propuesta que buscó conectar a atletas con empresas y generar oportunidades de patrocinio, representación y desarrollo profesional, especialmente para mujeres que recién comenzaban a construir sus carreras.

Uno de los proyectos vinculados a esa iniciativa fue Épicas, una publicación que recopiló las historias de 80 mujeres del deporte chileno. El trabajo puso el foco en las experiencias, sacrificios y recorridos de sus protagonistas. Así, lejos de las canchas que la convirtieron en leyenda, Luciana Aymar encontró en Chile una nueva manera de seguir ligada al deporte, mientras disfruta de una vida marcada por la familia y nuevos desafíos.