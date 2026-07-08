La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo provocó una explosión de alegría en las calles del país. A miles de kilómetros de distancia, Bangladesh volvió a convertirse en uno de los escenarios más impactantes de los festejos, con una multitud que salió a celebrar el agónico triunfo por 3-2 frente a Egipto apenas sonó el pitazo final.

El encuentro fue una verdadera montaña rusa de emociones. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzó en desventaja y debió remar el resultado durante gran parte del partido. Sin embargo, cuando parecía que la eliminación era una posibilidad concreta, aparecieron las figuras del equipo para cambiar la historia y mantener vivo el sueño mundialista.

La reacción comenzó a los 79 minutos con el descuento de Cristian Romero, que devolvió la esperanza. Poco después llegó el empate de Lionel Messi, desatando el delirio de los hinchas, y finalmente Enzo Fernández selló el 3-2 definitivo con el gol que aseguró el pase a la siguiente instancia del certamen.

Mientras en la Argentina millones de personas celebraban frente a los televisores y luego en las calles, en Bangladesh la pasión volvió a sorprender al mundo. En las redes sociales comenzaron a viralizarse numerosos videos donde se observan caravanas, banderas argentinas, fuegos artificiales y miles de fanáticos festejando la victoria como si se tratara de un triunfo de su propia selección.

No es la primera vez que Bangladesh demuestra su fanatismo por la Selección Argentina. Desde el histórico campeonato obtenido en Qatar, el país asiático fortaleció un vínculo especial con el equipo albiceleste y, especialmente, con Lionel Messi, convirtiéndose en uno de los lugares con mayor cantidad de simpatizantes fuera de Sudamérica.

En paralelo, los festejos también coparon distintos puntos de la Argentina, especialmente el Obelisco, donde miles de personas se reunieron para celebrar la clasificación. Como suele ocurrir después de los grandes triunfos deportivos, el emblemático punto porteño se convirtió en el centro de la celebración durante varias horas.

Sin embargo, la fiesta no terminó de la mejor manera. De acuerdo con la información oficial, un grupo de personas comenzó a arrojar piedras y botellas contra efectivos de la Policía de la Ciudad que participaban del operativo de seguridad. Como consecuencia, se reforzó el perímetro de control alrededor del monumento y se restringieron algunos accesos.

Las autoridades informaron que hubo al menos 19 detenidos y que más de 400 agentes participaron del operativo desplegado en la zona. Además, desde el Ministerio de Seguridad señalaron que durante los incidentes se detectaron robos y un importante consumo de alcohol. Mientras tanto, las imágenes del impresionante festejo en Bangladesh continúan recorriendo el mundo y reflejan el alcance global de la pasión por la Selección Argentina.