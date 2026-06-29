En medio de una ola de periodistas de todo el mundo que rodean a la Selección Argentina en la zona mixta posterior a cada partido del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez tuvo un gran gesto con un medio de Bangladesh que lo consultó entre la multitud.

Una vez terminado el compromiso contra Jordania por la 3ª fecha del Grupo J, el profesional asiático se presentó entre la maraña de micrófonos y captó la rápida atención del número 23.

De inmediato, el marplatense se apartó y se mostró muy predispuesto a responder las preguntas que hacían mención al fanatismo que hay por la Selección Argentina de fútbol en ese país.

"Me encantan los fanáticos. Ya estuve ahí y realmente amo ese país", devolvió en un inglés británico casi perfecto el futbolista.

De inmediato, le comunicaron que los hinchas de allí esperan con ansias la vuelta de Argentina a la final del mundo a lo que Dibu respondió: “Sé lo locos que están por nosotros. Fue una hermosa experiencia estar allá. Amo su apoyo, amo la forma en que ellos son argentinos de alguna manera... Así que todo mi amor para Bangladesh", destacó.

Sus palabras no tardaron en reproducirse del otro lado del planeta, donde se convirtieron en un contenido viral que no hizo más que incrementar el fanatismo de ese país con la Scalonetta, una relación que viene desde Qatar 2022 y que terminó en la consagración del equipo capitaneado por Lionel Messi.

Mientras tanto, el Dibu Martínez actuó como un gran diplomático ganando más apoyo para lo que viene que, en lo inmediato, será el cruce de los 16avos de final ante Cabo Verde en la ciudad estadounidense de Miami.