Luca Zidane es el arquero titular de Argelia en el partido ante Argentina por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se juega en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

El guardameta de 28 años es hijo de Zinedine Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998 y una de las mayores leyendas de la historia del fútbol. Nacido en Francia, Luca eligió representar a Argelia por las raíces familiares de sus abuelos paternos.

Su presencia adquiere una carga simbólica especial: veinte años después del último Mundial disputado por Zinedine Zidane en Alemania 2006, otro integrante de la familia vuelve a pisar una Copa del Mundo, esta vez defendiendo el arco del seleccionado africano.

El regreso de un apellido histórico a los Mundiales

La Copa del Mundo 2026 ofrece una de esas historias que trascienden el resultado de un partido.

Si bien las miradas estarán puestas en los vigentes campeones, del otro lado lo estarán en Luca Zidane. No sólo porque será el encargado de custodiar el arco africano, sino porque representa la continuidad de uno de los apellidos más influyentes de la historia del fútbol.

La última imagen mundialista de la familia Zidane fue la expulsión de Zinedine en la final de Alemania 2006 frente a Italia. Dos décadas después, su hijo vuelve a poner ese apellido en el escenario más importante del deporte.

Quién es Luca Zidane

Luca Zidane nació en Francia el 13 de mayo de 1998 y es el segundo de los cuatro hijos de Zinedine Zidane.

Desde muy pequeño se formó en las divisiones inferiores del Real Madrid, donde recorrió todas las categorías hasta debutar profesionalmente en el primer equipo bajo la conducción de su propio padre.

A nivel juvenil representó a Francia y fue campeón europeo Sub-17, pero al llegar el momento de elegir una selección absoluta tomó una decisión que marcó su carrera: defender los colores de Argelia.

La elección estuvo vinculada a las raíces familiares del ex entrenador del Real Madrid, cuyos padres eran originarios del país africano.

La carrera de Luca Zidane en el fútbol español

Aunque su apellido abrió puertas, la carrera profesional de Luca Zidane se construyó principalmente en las categorías competitivas del fútbol español.

Estos son los clubes por los que pasó:

Real Madrid

Racing de Santander

Rayo Vallecano

SD Eibar

Granada CF

Actualmente milita en el Granada y llega al Mundial después de consolidarse como uno de los arqueros de referencia dentro del ascenso español.

Cómo llegó a la Selección de Argelia

La convocatoria de Luca Zidane forma parte de una renovación impulsada por el entrenador Vladimir Petkovic, quien lo incluyó en la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026.

El arquero suma experiencia internacional con el seleccionado africano y el duelo frente a Argentina representa una de las pruebas más exigentes desde que asumió la titularidad.

Argelia regresa a una Copa del Mundo después de doce años y buscará sorprender en un grupo integrado por Argentina, Austria y Jordania.

El desafío de enfrentar a Messi y al campeón del mundo

El debut de Luca Zidane no podría tener un escenario más exigente.

Enfrente estará la Selección Argentina de Lionel Messi, vigente campeona del mundo y una de las favoritas al título en Estados Unidos, México y Canadá.

Para el arquero argelino será una oportunidad de consolidarse en la escena internacional y de escribir su propio capítulo lejos de la sombra de su padre.

Mientras Zinedine Zidane disputó tres Mundiales con Francia en los que consiguió un campeonato, un subcampeonato y quedó afuera en fase de grupos, ahora será su hijo quien tenga el primer gran examen mundialista justamente contra la Albiceleste.