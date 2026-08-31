¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
BASQUETBOL

Camino al Mundial de Qatar 2027, Argentina tiene una exigente prueba ante el invicto Canadá

En Quebec se jugará desde las 20.10, en Quebec. Los locales no hay perdido en la ventana FIBA, clasificatoria a la Copa del Mundo 

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 31 de agosto de 2026 a las 12:21
PUBLICIDAD
Rumbo a Qatar 2027: La Selección masculina viaja a Quebec para cerrar la Cuarta Ventana

El seleccionado argentino de basquetbol vuelve a jugar por los clasificatorios FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027, visitando a Canadá, el invicto del grupo F, desde las 20.10, en el estadio Videotron Centre, de Quebec. 

Dirigirán Omar Bermúdez (México), Grant Todey (Estados Unidos), Diego Chiconato (Brasil) y se podrá ver por TyC Sports, DSports y Courtside, la plataforma FIBA.

Los canadienses tienen récord de 7-0 y están punteros, siendo escoltados por Argentina, que arrastra 6-1. La albiceleste viene de ganarle el último jueves a Puerto Rico, en Mar del Plata, 89 a 75, dejando una buena imagen y con tres jugadores como Leandro Bolmaro, Gabriel Deck y Facundo Campazzo que estuvieron por encima del resto.

Argentina enfrenta a Canadá en clasificatorias FIBA rumbo a Qatar 2027

Argentina repite los 12 jugadores del último partido. Canadá, por su parte, incorpora para hoy a Nickeil Alexander-Walker (Atlanta Hawks), elegido el Jugador más Mejorado, y Luguentz Dort (Atlanta), dos jugadores provenientes de la NBA, quienes le darán mayor poder físico al equipo, algo que le cuesta nivelar a la albiceleste.

El equipo que conduce Pablo Prigioni pudo ganarle a Canadá en las semifinales de la AmeriCup 2025, 83-73, sin sus dos NBA. En caso de repetir, Argentina poco menos que quedaría clasificada al Mundial.

El resto

A la misma hora también juegan Uruguay-Puerto Rico. Y 21.10, Bahamas-Panamá. Hoy la tabla del grupo F está con Canadá al frente, 7-0, Argentina aparece detrás con 6-1, Uruguay con 5-2, mientras que Bahamas tiene 3-4 y tanto Puerto Rico como Panamá registran 2-5. Por el grupo E se miden Estados Unidos-Colombia, a las 20, Dominicana-Chile, a las 21.10 y México-Brasil, a las 23.10.

Hasta noviembre

Los restantes partidos de la albiceleste para cerrar la ventana serán ante Bahamas, el jueves 26 de noviembre y contra Canadá, el domingo 29 del mismo mes, ambos en Mar del Plata. Mientras que los últimos dos serán de visitante, en febrero de 2027 -sin fecha confirmada-, ante Puerto Rico y Bahamas.

Los tres primeros del Grupo F obtendrán la clasificación directa al Mundial. El cuarto todavía tendrá una oportunidad, considerando que también avanzará el mejor ubicado en esa posición entre los grupos E y F. En total, América dispone de siete plazas para Qatar.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD