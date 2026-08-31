El seleccionado argentino de basquetbol vuelve a jugar por los clasificatorios FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027, visitando a Canadá, el invicto del grupo F, desde las 20.10, en el estadio Videotron Centre, de Quebec.

Dirigirán Omar Bermúdez (México), Grant Todey (Estados Unidos), Diego Chiconato (Brasil) y se podrá ver por TyC Sports, DSports y Courtside, la plataforma FIBA.

Los canadienses tienen récord de 7-0 y están punteros, siendo escoltados por Argentina, que arrastra 6-1. La albiceleste viene de ganarle el último jueves a Puerto Rico, en Mar del Plata, 89 a 75, dejando una buena imagen y con tres jugadores como Leandro Bolmaro, Gabriel Deck y Facundo Campazzo que estuvieron por encima del resto.

Argentina enfrenta a Canadá en clasificatorias FIBA rumbo a Qatar 2027

Argentina repite los 12 jugadores del último partido. Canadá, por su parte, incorpora para hoy a Nickeil Alexander-Walker (Atlanta Hawks), elegido el Jugador más Mejorado, y Luguentz Dort (Atlanta), dos jugadores provenientes de la NBA, quienes le darán mayor poder físico al equipo, algo que le cuesta nivelar a la albiceleste.

El equipo que conduce Pablo Prigioni pudo ganarle a Canadá en las semifinales de la AmeriCup 2025, 83-73, sin sus dos NBA. En caso de repetir, Argentina poco menos que quedaría clasificada al Mundial.

El resto

A la misma hora también juegan Uruguay-Puerto Rico. Y 21.10, Bahamas-Panamá. Hoy la tabla del grupo F está con Canadá al frente, 7-0, Argentina aparece detrás con 6-1, Uruguay con 5-2, mientras que Bahamas tiene 3-4 y tanto Puerto Rico como Panamá registran 2-5. Por el grupo E se miden Estados Unidos-Colombia, a las 20, Dominicana-Chile, a las 21.10 y México-Brasil, a las 23.10.

Hasta noviembre

Los restantes partidos de la albiceleste para cerrar la ventana serán ante Bahamas, el jueves 26 de noviembre y contra Canadá, el domingo 29 del mismo mes, ambos en Mar del Plata. Mientras que los últimos dos serán de visitante, en febrero de 2027 -sin fecha confirmada-, ante Puerto Rico y Bahamas.

Los tres primeros del Grupo F obtendrán la clasificación directa al Mundial. El cuarto todavía tendrá una oportunidad, considerando que también avanzará el mejor ubicado en esa posición entre los grupos E y F. En total, América dispone de siete plazas para Qatar.