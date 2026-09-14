Para sorpresa de nadie y después de una extensa negociación, finalmente Marcelo Gallardo fue anunciado por la Federación de Fútbol de Ecuador como técnico de la Selección de cara a la próxima Copa del Mundo.

Sobre el final del domingo y mediante un video en las redes oficiales, la entidad le da la bienvenida al ex entrenador de River con el mensaje: “Por lo que ganó, pero sobre todo por lo que representa. Bienvenido Marcelo al Ecuador”.

De esta manera, el argentino se convierte en el sucesor de su compatriota Sebastián Beccacece que fue el responsable del equipo en la última Copa del Mundo.

Gallardo tendrá a su cargo un ciclo extraño en el que prácticamente no habrá eliminatorias por la cantidad de seleccionados que arribarán al máximo certamen dentro de cuatro años. La Copa América se presenta como el primer gran desafío en su gestión.

Además, entre las particularidades del acuerdo, el seleccionador no se radicará en el país sudamericano, sino que podrá seguir residiendo en la Argentina y cumplir con sus compromisos.

La mecánica de trabajo será similar a la que cumple Lionel Scaoni con la Selección albiceleste, ya que el ex mediocampista continúa viviendo en España.

Una generación de lujo

Entre las razones que sedujeron al Muñeco, además de la posibilidad de dirigir en la máxima cita, está la jerarquía de los jugadores que actualmente tiene Ecuador a su disposición.

William Pacho, Piero Hincpaié y Moices Caicedo son los líderes deportivos de un combinado que hace tiempo insinúa más de lo concreta a nivel continental y mundial.

Aunque todavía resta la firma y la confirmación total de su cuerpo técnico seguirá integrada por Matías Biscay y Hernán Buján como ayudantes de campo, Nahuel Hidalgo de videoanalista. Pablo Dolce será el preparador físico y Jorge Bombicino el kinesiólogo.