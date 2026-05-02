El nombre de Franco Colapinto volvió a resonar con fuerza en la Fórmula 1 luego de una destacada clasificación Sprint en el Gran Premio de Miami. El piloto argentino logró meterse entre los diez mejores y finalizó en la octava posición, asegurándose así una largada competitiva para la carrera corta del sábado.

En medio de ese contexto, el joven corredor fue uno de los protagonistas más buscados por la prensa internacional. Pero no solo por su rendimiento en pista, sino también por el momento que protagonizó junto a su representante, María Catarineu, quien se volvió viral por su efusiva reacción.

El encuentro se dio en pleno paddock, cuando Franco Colapinto se acercó a saludar a su mánager tras bajarse del auto. Allí, entre abrazos y sonrisas, la empresaria española no pudo ocultar su felicidad por el resultado obtenido por su piloto.

Consultada por un periodista sobre sus sensaciones, María Catarineu respondió sin filtro: “(Lo hizo) de p... madre”, lanzó entre risas. Luego, consciente del exabrupto, pidió disculpas, lo que generó un momento distendido que rápidamente se viralizó en redes.

El video no tardó en circular y convertirse en uno de los contenidos más compartidos del día dentro del mundo del automovilismo. La frescura de la escena y la complicidad entre Franco Colapinto y su entorno mostraron una faceta diferente del exigente ambiente de la Fórmula 1.

En lo estrictamente deportivo, la pole position de la Sprint quedó en manos de Lando Norris, seguido por Kimi Antonelli y Oscar Piastri. Más atrás se ubicaron nombres fuertes como Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton, justo por delante del argentino.

Detrás de Franco Colapinto, la grilla la completaron pilotos como Isack Hadjar, Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto, en una clasificación que dejó mucha expectativa para lo que será la competencia corta.

El cronograma del GP de Miami indica que la carrera Sprint se disputará el sábado, mientras que la clasificación para la carrera principal será más tarde ese mismo día. El domingo llegará el plato fuerte con la carrera final, donde Franco Colapinto buscará seguir haciendo historia.