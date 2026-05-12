El empate agónico de River Plate frente a San Lorenzo dejó mucho más que un resultado vibrante en el Monumental. En medio de un clima cargado de nerviosismo y bronca por el rendimiento del equipo, un video de Maxi Salas se volvió viral y provocó una ola de cuestionamientos entre los hinchas millonarios.

Todo ocurrió en los segundos posteriores al gol salvador de Juanfer Quintero, que evitó una derrota que parecía consumada. Antes de la igualdad, desde las tribunas bajó un durísimo cántico contra el plantel y la dirigencia: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. El estallido marcó uno de los momentos más tensos de los últimos tiempos en el estadio de River.

En plena euforia por el empate, las cámaras captaron a Juanfer Quintero realizando gestos de desaprobación hacia parte de la platea. Sin embargo, horas después comenzó a circular otro video que tuvo como protagonista a Maxi Salas. Allí se observó al delantero descargando su bronca con una fuerte patada a una pelota ubicada al costado del campo.

Las imágenes rápidamente despertaron críticas porque muchos usuarios interpretaron que el remate había sido dirigido hacia los hinchas. Aunque la pelota no llegó a impactar en las tribunas, sí terminó cerca del sector donde se encontraba el personal de seguridad privada que custodiaba las primeras filas del estadio.

Frente a la repercusión que tomó el episodio, el ex jugador de Racing Club decidió hacer un descargo público en sus redes sociales. “Hay un video circulando, que le tiré un pelotazo a la gente. Nunca haría eso, jamás le faltaría el respeto. Pateé y justo fue para el lado de la gente”, expresó el atacante intentando bajar la tensión.

Más allá de la aclaración, el episodio volvió a poner bajo la lupa la relación entre algunos futbolistas y los simpatizantes de River. En el caso de Maxi Salas, la situación resulta todavía más delicada porque el delantero había comenzado a recuperar algo de crédito con el público después de varias semanas complicadas.

Maxi Salas habló tras el polémico video

Incluso, tras su gol agónico en Venezuela, el atacante recibió algunos aplausos cuando fue anunciado por la voz del estadio en la previa del duelo ante San Lorenzo. Sin embargo, este nuevo video amenaza con volver a generar un clima hostil hacia el correntino justo cuando parecía empezar a revertir la imagen negativa.

Mientras tanto, Eduardo Coudet analiza el equipo para el próximo compromiso frente a Gimnasia y Maxi Salas pelea por meterse entre los titulares. Aunque su ingreso ante el Ciclón no modificó el desarrollo ofensivo, mostró actitud, convirtió su penal y fue uno de los más efusivos en los festejos del plantel.